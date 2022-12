Tout ce que nous savons sur Hades 2 : bande-annonce, histoire et plus encore.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hades était une réussite étonnante : un jeu de type roguelike qui démontrait avec une maîtrise totale comment raconter une histoire captivante malgré la répétition des schémas de jeu.

Son développeur, Supergiant Games, n'a jamais revisité l'univers d'un jeu auparavant, mais a heureusement brisé cette tendance en annonçant une suite - Hades II. Voici tous les détails clés que vous devez savoir.

Bande-annonce d'Hadès II

Nous n'avions aucune idée de l'arrivée d'un nouveau jeu Hades, qui a été gardé secret de manière impressionnante par ses développeurs. Cela en a fait une surprise très agréable lors de la cérémonie des Game Awards en décembre 2022.

Il a été dévoilé avec un trailer que vous pouvez voir ci-dessous.

Il s'agit d'une superbe scène animée qui se transforme en une séquence de gameplay avant de se terminer, ce qui en fait un visionnement agréablement informatif.

Date de sortie d'Hadès II

Pour l'instant, nous n'avons aucune indication sur la date de sortie d'Hadès II, bien que le terme " sortie " soit un peu simpliste, comme nous l'expliquerons plus loin.

En ce qui concerne la sortie complète du jeu, il semble que nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle ait lieu en 2023, 2024 étant plus probable à ce stade.

Selon Supergiant Games, nous aurons plus d'informations à ce sujet au cours de l'année 2023.

Accès anticipé à Hades II

Le premier épisode d'Hades était un excellent exemple de la façon dont on peut réaliser un jeu en accès anticipé. Il était disponible très tôt pour les backers intéressés, bénéficiait d'un support et de mises à jour constants, et est finalement sorti en tant que jeu 1.0 très abouti.

Supergiant va répéter ce plan cette fois-ci, selon un article utile de la FAQ qu'il a mis en ligne sur son site Web.

Cela signifie que vous pourrez jouer à une version inachevée (bien que probablement encore très intéressante) d'Hadès II bien avant la version finale.

Nous obtiendrons apparemment plus d'informations sur la date de mise en ligne de cette campagne d'accès anticipé, mais si nous devions deviner, nous dirions que la fin 2023 est la date la plus probable, compte tenu de ce qui a été dit sur le jeu jusqu'à présent.

Plateformes d'Hadès II

Supergiant reste un peu timide sur les plateformes sur lesquelles Hades II sortira, ce qui peut s'expliquer de plusieurs façons.

Tout d'abord, le jeu sortira certainement sur PC en premier, car c'est le seul endroit où les jeux en accès anticipé sont vraiment disponibles.

Selon Supergiant, il sortira également sur des "plateformes de console", mais celles-ci seront annoncées plus tard.

Cela pourrait être dû à des accords d'exclusivité en cours de discussion avec Sony ou Microsoft(Game Pass, quelqu'un ?) ou parce que le matériel de Nintendo pourrait être mis à jour d'ici la sortie du jeu.

Quoi qu'il en soit, cela signifie que nous devrons attendre avant de pouvoir confirmer avec certitude où Hadès II sera jouable.

L'histoire d'Hadès II

Supergiant affirme qu'Hadès II est une suite directe d'Hadès, mais qu'il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement le premier jeu pour l'apprécier.

Cette fois, nous incarnerons Melinoë, l'une des sœurs de Zagreus et la princesse des enfers, qui tentera de sauver son père Zeus, emprisonné, et d'éliminer Chronos, le Titan du temps.

Nous rencontrerons sans doute un autre assortiment de dieux et de personnages mythiques en cours de route, apprenant à les connaître et à découvrir leurs histoires au fil du temps.

Nous sommes impatients de nous plonger dans cet aspect des choses, étant donné que tout cela a été brillamment géré dans le premier Hades.

Le gameplay d'Hades II

D'après les aperçus de la bande-annonce et les descriptions de Supergiant, il semble qu'Hades II va affiner la formule plutôt que d'en écrire une nouvelle.

Attendez-vous donc à quelques garanties : un point de vue isométrique et une structure roguelike, tout d'abord. Il y aura une zone centrale où vous pourrez discuter avec des gens entre les courses et acheter des améliorations et des cosmétiques.

Les courses vous mèneront à travers des zones et des ennemis aléatoires, en collectant des améliorations également aléatoires pour créer de nouvelles constructions à chaque fois, dans un monde qui, selon Supergiant, sera plus grand et plus profond qu'auparavant.

Le temps nous dira si cela signifie plus d'armes à choisir, un plus grand nombre de variables en termes d'améliorations et d'avantages, ou tout cela à la fois.

Les courts extraits que nous avons vus suggèrent que le combat fluide, réactif et clair du premier jeu sera de retour en force, alors vous pouvez être sûrs qu'il sera très bien géré.

Écrit par Max Freeman-Mills.