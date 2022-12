Atari fait revenir un jeu qui était si difficile que tout le monde le détestait.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Atari fait revivre Akka Arrh, un jeu qui est sorti à l'origine sur une borne d'arcade en 1982 et qui était aussi difficile à jouer qu'à prononcer.

Le jeu est une sorte de wave shooter et est le résultat d'une nouvelle collaboration entre Atari et le développeur Jeff Minter, l'homme responsable de Tempest 4000 entre autres. Maintenant, les deux travailleront ensemble pour ramener le jeu Akka Arrh à la vie sur PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X, et Nintendo Switch. Oh, et Atari VCS. La sortie du jeu est actuellement prévue pour début 2023.

Quant à savoir ce qu'est Akka Arrh, c'est une histoire amusante. Le jeu a été créé à l'origine en 1982 mais a été annulé parce que les testeurs de jeu ont dit qu'il était tout simplement trop difficile. Les joueurs devaient affronter des vagues d'ennemis et utiliser une boule de commande pour les cibler. Le joueur contrôlait en fait la Sentinelle qui était entourée d'un champ octogonal et placée au centre de l'écran. L'idée était de détruire les ennemis et de les poursuivre s'ils trouvaient un moyen de pénétrer dans ce champ.

Tout cela semble plus compliqué que cela ne l'était probablement, mais peut-être pas si l'on en croit les testeurs. Le jeu a été mis en boîte, et seules trois bornes d'arcade auraient été fabriquées.

Ce n'est pas la première fois qu'Akka Arrh fait une apparition depuis, cependant. Après la fuite d'une ROM d'arcade en ligne en 2019, Atari a publié le jeu dans le cadre de la collection Atari 50 : The Anniversary Celebration. Mais aujourd'hui, le jeu sera autonome et remis au goût du jour grâce à Minter et à son style graphique sans doute révolutionnaire.

Écrit par Oliver Haslam.