Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dead Island 2 a été très, très long à venir, avec des rumeurs d'annulation et de désastre tourbillonnant autour du jeu pendant à peu près une décennie.

Le premier Dead Island est sorti en 2011, après tout, et cela fait donc plus de dix ans que nous attendons sa suite tant attendue. Mais le moment est enfin venu, et Dead Island 2 est presque arrivé. Voici toutes les informations essentielles.

Pour d'autres jeux à venir, consultez nos listes pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S.

Date de sortie de Dead Island 2

Dead Island 2 a été retardé aussi souvent que n'importe quel autre jeu de mémoire récente (et ce n'est pas peu dire compte tenu de l'approche de l'industrie).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cependant, il a maintenant une date de sortie théoriquement définitive dans le calendrier : le 28 avril 2023.

La sortie du jeu était initialement prévue depuis longtemps, mais plus récemment, elle était prévue 12 semaines plus tôt avant d'être retardée - pour la dernière fois, espérons-le.

Le retard n'est que de 12 petites semaines et le développement est maintenant dans la dernière ligne droite. La nouvelle date de sortie de Dead Island 2 sera le 28 avril 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo- Dead Island (@deadislandgame) 17 novembre 2022

La triste réalité est que nous ne pouvons jamais être sûrs qu'un jeu sortira à temps avant la date prévue, alors restez à l'écoute !

Plateformes de Dead Island 2

Dead Island 2 a été évoqué pour la première fois à l'époque où il aurait été un titre précoce pour la PS4 et la Xbox One, mais les temps ont radicalement changé depuis.

Aujourd'hui, le jeu sort sur un grand nombre de plateformes current-gen. Vous pouvez le précommander sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

squirrel_widget_12861200

Bandes-annonces de Dead Island 2

Il y a eu tout un tas de bandes-annonces de Dead Island 2 depuis qu'il a été présenté à nouveau à la Gamescom de l'été 2022, y compris beaucoup de gameplay.

Cette bande-annonce de révélation est intégrée ci-dessous, et donne un aperçu atmosphérique et plein d'entrain de ce qui pourrait être un jeu d'action dynamique.

Cette bande-annonce a été immédiatement suivie d'une révélation de gameplay, afin d'étoffer certains de ses systèmes pour les spectateurs.

Depuis, l'éditeur Deep Silver n'a pas hésité à présenter des images de jeu, et nous avons eu droit à un aperçu plus détaillé du jeu lors d'un showcase dédié en décembre 2022, qui comprenait le trailer de jeu ci-dessous.

Cette bande-annonce donne un aperçu plus détaillé du type d'armes que l'on pourra manier dans le jeu final, ainsi que des aperçus clairs de divers environnements et personnages.

L'histoire de Dead Island 2

Si vous avez regardé les bandes-annonces ci-dessus, vous remarquerez un changement majeur dans l'histoire de Dead Island 2 : le jeu ne se déroule pas sur une île !

Le premier jeu se déroulait sur Banoi, une île imaginaire près de l'Australie, mais cette fois-ci, nous nous trouvons dans une recréation de Los Angeles, aux États-Unis, ce qui donne une impression très différente.

L'approche semble plus proche de celle de Grand Theft Auto, et nous serons intéressés de voir comment les bords de la carte sont délimités en l'absence d'un océan dans trois des quatre directions.

Il semble que le jeu se déroule quelques mois après le premier Dead Island, la Californie étant verrouillée par l'armée, les barricades sont donc probables.

Il semblerait que l'on puisse incarner plusieurs survivants différents et que l'on puisse potentiellement passer de l'un à l'autre. Au moins certains de ces personnages-joueurs ont été mordus par des zombies mais apparemment pas infectés mortellement, ce qui, nous l'imaginons, jouera un rôle majeur dans l'intrigue du jeu.

Gameplay de Dead Island 2

Le premier Dead Island (et ses rééditions ultérieures) est un jeu violent et bourré d'action qui fait la part belle au combat de mêlée, mais qui comporte également des scènes de tir.

Jeux PC à venir : Les meilleurs nouveaux jeux à attendre en 2022 et au-delà Par Adrian Willings · 1 Décembre 2022 · Les nouveaux jeux PC à venir pour se réjouir des exclusivités, des sorties à venir et des meilleurs jeux à rechercher sur Steam, Epic et plus

Il semble que Dead Island 2 continuera à faire la part belle aux armes, avec tout un tas d'armes à essayer, des katanas aux battes de baseball en passant par les épées.

Vous pourrez les modifier à l'aide d'un système d'artisanat pour en faire des armes élémentaires sorties tout droit de votre imagination, ce qui semble cool.

Il y aura également une autre gamme d'armes à feu à ramasser, bien que vous trouverez probablement que les munitions sont assez rares pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop puissants.

Le jeu sera un monde ouvert, vous permettant d'errer dans LA, d'aider les gens et de faire votre chemin, bien qu'il n'y ait aucune indication pour l'instant de véhicules, donc vous vous déplacerez probablement à pied pour la plupart.

Écrit par Max Freeman-Mills.