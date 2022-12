Elden Ring obtient enfin le DLC qu'il réclame à cor et à cri.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elden Ring, le jeu de l'année selon de nombreuses personnes, va recevoir un DLC PVP gratuit qui permettra aux joueurs de s'affronter dans le Colisée. Et c'est pour très bientôt.

Bientôt comment ? Une mise à jour du jeu le 7 décembre, ce qui signifie qu'il ne reste que quelques heures avant que le DLC soit disponible pour tous ceux qui le souhaitent. Selon FromSoftware, les joueurs pourront prouver leur valeur dans "divers duels et batailles", seuls ou avec d'autres.

Avancez, guerriers, et goûtez à la gloire du Colisée.



Prouvez votre valeur dans divers duels et batailles, ensemble ou seul, dans la mise à jour gratuite du Colisée. A venir le 7 décembre.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2- ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2022

Ça a l'air plutôt cool, non ? C'est exactement le genre de DLC qu'Elden Ring et ses joueurs ont réclamé à cor et à cri, et le fait que FromSoftware l'ait essentiellement laissé dans l'ombre ne fait que le rendre encore plus étonnant.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cependant, le fait que le DLC du jeu ait été annoncé avant les Game Awards amène certains à se demander s'il n'y a pas plus à venir, peut-être dans le cadre d'une annonce plus importante. Seul l'avenir nous le dira, mais même si ce n'est pas le cas, il est certain que ces derniers jours ont été importants pour Elden Ring et que ses fans fidèles ont désormais un DLC à leur disposition.

Bien qu'Elden Ring n'ait pas été nommé jeu de l'année par Pocket-lint, il est arrivé juste derrière God of War Ragnarök. Et il n'y a pas de quoi avoir honte !

Écrit par Oliver Haslam.