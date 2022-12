EE Pocket-lint Awards 2022 : Appareil de jeu / VR de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les deux dernières années ont été excellentes pour les jeux vidéo, avec plusieurs appareils qui ont attiré notre attention.

Que vous ayez envie d'une console puissante, d'un appareil portable ou de plonger dans le monde de la réalité virtuelle, il y en a eu pour tous les goûts.

En supposant que vous puissiez vous en procurer un. En effet, la plupart des appareils que nous avons considérés comme les meilleurs appareils de jeu ou de réalité virtuelle ont été très demandés, et ce pour une bonne raison.

Pour les EE Pocket-lint Awards de cette année, nous avons sélectionné ce que nous avons considéré comme les vrais gagnants pour 2022.

Meilleur appareil de jeu : Sony PlayStation 5

La popularité de la PlayStation 5 est indéniable, à tel point qu'il a été très difficile d'en acheter une depuis son lancement.

Elle est loin d'être minuscule, mais ce qui lui manque en termes de compacité est compensé par ses capacités de jeu. C'est un excellent équipement de divertissement à domicile et un objet de convoitise. Avec des performances next-gen qui incluent des temps de chargement des jeux ultra-rapides, le ray tracing, le HDR10 et bien plus encore.

Hautement recommandé : Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch originale a véritablement changé la donne et le modèle Switch OLED l'a rendue encore plus attrayante.

Avec de nombreux jeux récents et modernes qui font leur chemin vers la Switch, il y a de nombreuses raisons d'en vouloir une, en plus de l'accès aux aventures classiques de Nintendo sur une puissante console portable.

La Nintendo Switch OLED est une console portable magnifiquement bonne qui offre l'une des meilleures expériences qui soient.

Les meilleures parmi les autres

On ne peut nier que d'excellents appareils de jeu ont été lancés récemment. Nous avons vu et apprécié un certain nombre d'entre eux et nous vous recommandons vivement de les considérer.

Parmi ceux-ci, citons le Meta Quest 2, un casque VR autonome extrêmement populaire, apprécié par les masses comme par nous. Son catalogue de jeux ne cesse de s'enrichir et il fonctionne même avec les jeux PCVR. Avec des expériences multijoueurs et même la possibilité de regarder Netflix sur un grand écran personnel, il a de nombreuses raisons d'être acheté.

Le Pico 4 est une alternative intéressante au Meta Quest 2 que nous avons trouvé plein de potentiel. Il est abordable et pourtant plein de puissance pour offrir une expérience VR magnifique et immersive.

Le Steam Deck est une autre console portable qui vaut son pesant d'or. Elle est plus puissante que la Switch, mais ne durera peut-être pas aussi longtemps avant d'avoir besoin d'être rechargée. Elle est facile à utiliser et a la puissance nécessaire pour exécuter toutes sortes de jeux sans problème. Elle est également beaucoup plus facile à acheter qu'auparavant, ce qui la rend attrayante.

LaXbox Series X est une autre bête de jeu et une excellente alternative à la PlayStation 5. Elle se rapproche tellement d'un mini PC de jeu qu'elle n'est presque plus une console.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Chris Hall.