EE Pocket-lint Awards 2022 : Jeu de l'année

(Pocket-lint) - C'était une bonne année pour les jeux, avec plus d'un titre classique sorti et de multiples jeux qui auraient pu rafler des prix les années précédentes et qui ont dû s'en passer.

L'année a été extrêmement forte pour PlayStation, grâce à des exclusivités qui ont prolongé des franchises à succès comme God of War et Horizon, et il y a eu aussi des entrées vraiment impressionnantes sur Nintendo Switch.

Des innovations massives en matière de gameplay aux histoires les plus immersives jamais racontées, nous avons tout vu cette année, mais un seul jeu peut sortir vainqueur de notre jugement dans les EE Pocket-lint Awards.

Jeu de l'année : God of War Ragnarök

Le studio Santa Monica a cimenté sa place comme l'un des véritables joyaux de la couronne de PlayStation avec cette suite stellaire au révélateur God of War de 2018.

Kratos et Atreus continuent de se battre contre les prophéties dont ils ont été chargés, tandis que le panthéon nordique se prépare pour le prochain Ragnarök, avec Thor et Odin qui représentent une menace constante.

Mécaniquement, il s'agit d'une évolution gracieuse du premier jeu, avec des zones ouvertes plus grandes et des combats plus fluides et adaptables - si vous augmentez la difficulté, vous commencerez à voir à quel point son système de combat est bien conçu.

Mais c'est l'histoire qui est la véritable vedette, racontée avec un souci du détail, des choix narratifs surprenants et une volonté d'explorer le lien entre le père et le fils qui la mène à une conclusion émouvante. C'est un jeu passionnant, et la définition même d'un jeu incontournable si vous avez une PS5 ou une PS4.

Hautement recommandé : Anneau d'Elden

Elden Ring n'a manqué que d'un rien, grâce à son approche parfois impitoyable de la difficulté, mais c'est aussi une expérience tout simplement merveilleuse à vivre.

Transplanter les mécanismes de Dark Souls dans un monde ouvert incroyable, déroutant et mystérieux, et permettre au joueur de l'explorer par lui-même, c'est exactement ce qu'il représente. Attendez-vous à ce qu'Elden Ring influence beaucoup de jeux dans la prochaine demi-décennie.

Le meilleur des autres

Nos autres nominés pour le meilleur jeu valent tous la peine d'être découverts si vous disposez d'un système sur lequel ils sont sortis - ce sont tous des titres superbes. Horizon Forbidden West poursuit l'histoire d'Aloy et offre une tranche tout simplement magnifique de l'Amérique post-apocalyptique à explorer, et a été le jeu préféré de beaucoup de gens cette année. Forza Horizon 5 a montré à quel point un jeu de conduite peut être amusant et relaxant, et a démontré la maîtrise du genre par ses développeurs. Bayonetta 3 a offert l'une des actions de personnages les plus déséquilibrées et complexes que nous ayons jamais connues. Enfin, Stray a pris le monde d'assaut et a raconté une belle petite histoire dans un monde au design époustouflant.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

