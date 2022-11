Ce mod de Levitation Half-Life Alyx ajoute du contenu VR indispensable.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Half-Life Alyx est déjà un jeu VR très populaire, un monde que Valve a créé, mais maintenant il y a du nouveau contenu via un mod solo à avoir.

On pourrait dire qu'aucun autre jeu VR n'a réussi à capter l'imagination comme Half-Life Alyx l'a fait, mais comme Valve ne semble pas vouloir nous donner une nouvelle entrée dans la franchise, il a été laissé aux individus de reprendre là où il s'est arrêté. Levitation est un nouveau mod qui fait exactement cela en ajoutant du nouveau contenu au jeu - et vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant.

Ce n'est pas une offre médiocre, non plus. Plus de 600 critiques sur Steam donnent au mod un score parfait jusqu'à présent, la conception des niveaux étant l'un des principaux points de discussion. L'add-on permet aux joueurs de plonger dans le mystère de ce qui est arrivé à deux personnes qui ont entrepris d'enquêter sur un bâtiment flottant, d'où son nom. Nous n'en dirons pas plus - pourquoi gâcher le plaisir ?

La bande-annonce vous donne une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Si le jeu est aussi impressionnant, il n'est pas étonnant qu'il reçoive des critiques élogieuses.

Vous pouvez dès à présent télécharger le nouvel add-on Levitation sur le Steam Workshop. Vous devrez bien sûr posséder Half-Life Alyx et un casque VR compatible pour participer à l'action. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, il y a de fortes chances que cette bande-annonce vous pousse à en chercher un sur Internet dès maintenant.

