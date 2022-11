Certaines animations de mort du protocole Callisto sont des DLC payants.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les joueurs qui se procureront Callisto Protocol le 2 décembre prochain n'auront pas accès à toutes les animations de mort du jeu, le DLC payant en ajoutant de nouvelles plus tard.

Bien que le DLC ne soit pas une nouveauté, certains pointent déjà du doigt le fait que Callisto Protocol a peut-être retiré du contenu de la version originale du jeu afin de le vendre comme contenu plus tard. Cependant, le PDG de Striking Distance Studios, Glen Schofield, affirme que ce n'est pas du tout le cas. Principalement parce que le contenu n'existe même pas encore. Schofield poursuit en disant que la seule raison pour laquelle davantage d'animations de mort seront disponibles est que ce sont les joueurs qui les demandent.

Pour être clair : nous ne retenons rien du jeu principal pour le season pass. Nous n'avons même pas encore commencé à travailler sur ce contenu. Il s'agit de nouveaux éléments sur lesquels nous travaillerons au cours de la nouvelle année. Les fans ont demandé encore plus de morts, alors nous en ferons une priorité l'année prochaine - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 23 novembre 2022

Les animations de mort feront partie de deux packs, le Riot Bundle et le Contagion Bundle. Ils sont tous deux inclus dans le Season Pass qui fait partie de l'édition Digital Deluxe. Cela pourrait être plus clair, c'est sûr.

Mais vous aurez plus dans vos packs. Le pack Contagion comprend un nouveau mode ultra difficile avec mort permanente ainsi que des skins. Le bundle Riot comprend un mode survie et plus de skins, également.

Le lancement de Callisto Protocol est prévu pour le 2 décembre, et c'est déjà un jeu sur lequel les fans de Dead Space sont impatients de mettre la main.

