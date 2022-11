La mise à jour next-gen de The Witcher 3 a été révélée, et elle a l'air sauvage.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red, la société à l'origine du célèbre jeu The Witcher 3 : Wild Hunt, a détaillé les améliorations apportées à la mise à jour next-gen du jeu.

La mise à jour sera disponible pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S le 14 décembre et CD Projekt Red a montré la nouvelle version pour la première fois. La société a confirmé que le titre offrira à la fois 30 images par seconde avec ray tracing et 60 images par seconde sans option sur les trois consoles next-gen.

Il y aura également un certain nombre d'améliorations et d'ajustements au niveau du gameplay, avec le DLC basé sur la série The Witcher Netflix qui s'étend sur sa propre quête. La progression croisée sera également prise en charge, ce qui signifie que les joueurs pourront, pour la première fois, transférer leurs parties sauvegardées de la console au PC et inversement.

Parmi les autres ajouts notables, citons le retour haptique sur la PS5 et les modifications apportées au maniement de la magie. La carte problématique reçoit également un peu d'amour, avec de nouveaux paramètres de filtrage qui éliminent certains des points d'interrogation qui entravaient tout.

CD Projekt Red a également confirmé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, notamment la possibilité de modifier les sous-titres, ainsi que la correction de bugs et l'amélioration des performances générales.

Tout cela signifie que la version next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt sera la meilleure à ce jour. Si vous ne l'avez pas encore pris comme une épingle, cette nouvelle mise à jour serait le bon moment pour corriger cela.

Écrit par Oliver Haslam.