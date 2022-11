Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Numskull Designs a lancé ses mini-machines à monnaie Quarter Arcades il y a quatre ans, avec le lancement de Pac-Man, mais ses deux prochaines unités pourraient bien être ses meilleures à ce jour.

Des versions en édition limitée de Space Invaders et Space Invaders Part II rejoindront la gamme en expansion à l'occasion du 45e anniversaire du jeu de tir classique l'année prochaine, et elles sont maintenant disponibles en pré-commande.

Des versions en édition spéciale seront également disponibles pour ceux qui passent rapidement commande : 78 Space Invaders et 79 Space Invaders Part II ont été signés par le créateur du jeu, Tomohiro Nishikado. Les numéros représentent les années de sortie respectives et vous recevrez également un lot d'autres articles, notamment un certificat d'authenticité, une carte postale et une pièce de monnaie de collection. Un tabouret officiel de Taito Space Invaders, conçu à l'échelle, fera également partie du lot.

Cet ensemble en édition limitée sera exclusif à JustGeek.

Les modèles standard présentent toutefois les mêmes caractéristiques : une coque en bois, des graphismes, une forme et des boutons réalistes, la ROM d'arcade originale et un écran TFT couleur de 5 pouces (4:3). L'écran est également réfléchi, comme l'original, avec l'effet "fantôme de Pepper" qui l'a rendu si emblématique.

Les deux boîtiers mesurent 440 x 166 x 225 mm et sont équipés d'un haut-parleur intégré de 3 W (avec réglage du volume). Vous pouvez les recharger grâce à une batterie au lithium incluse.

Les commandes seront livrées en juillet/août 2023 et les prix n'ont pas encore été révélés. Les machines Quarter Arcade actuelles coûtent environ 150 £ au Royaume-Uni et 160 $ aux États-Unis.

