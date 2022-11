Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le très populaire jeu de bataille de cartes pour Android et iOS, WWE Supercard, lance sa nouvelle saison aujourd'hui, avec trois nouveaux niveaux et une foule de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour annuelle de la saison sera disponible plus tard après une pause de maintenance planifiée à partir de 9 heures PST (heure de la côte est des États-Unis). Les mises à jour des années précédentes ont nécessité au moins deux heures de travail, nous nous attendons donc à ce qu'il en soit de même.

Vous devrez probablement aussi mettre à jour l'application elle-même (si votre téléphone/tablette ne le fait pas automatiquement), car des changements importants sont prévus dans le jeu.

Les trois nouveaux niveaux seront Octane, Extinction et Pixel, tandis que la saison 9 introduira également un nouveau mode de jeu : Tables, échelles et chaises (TLC). Il s'agit de trouver les trois pièces de jeu de l'adversaire (une table, une échelle et une chaise) avant qu'il ne trouve les vôtres.

Il y aura également des commentaires de Michael Cole, l'animateur de la WWE, ainsi que de nouveaux équipements spéciaux qui permettront d'augmenter les statistiques de certaines cartes, et des cartes d'annonceur pour personnaliser davantage votre jeu.

Les Watch Parties sont de retour, ce qui vous permet de gagner des récompenses en faisant des pronostics corrects pendant les événements live de la WWE. Cependant, comme dans la version de la saison dernière, les habitants du Royaume-Uni et de l'Europe risquent d'avoir du mal à y participer en raison des fuseaux horaires.

WWE Supercard est un jeu gratuit à télécharger et à jouer. Il nécessite un minimum de iOS 12 ou Android 5 pour fonctionner. Les appareils plus rapides sont capables de faire tourner le jeu jusqu'à 60 images par seconde.

Écrit par Rik Henderson.