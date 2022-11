Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Remedy nous a pris par surprise fin 2022 en annonçant qu'il travaillait sur une suite à Control, son jeu de tir paranormal à succès de quelques années auparavant.

Pour être clair, la surprise n'était pas de savoir que quelque chose était en préparation, mais simplement que Remedy fasse son annonce de manière aussi discrète. Nous attendons Control 2 avec impatience - retrouvez tout ce que nous avons déniché sur le jeu, ici même.

Annonce de Control 2

Remedy a annoncé le 11 novembre 2022 qu'il travaillait sur Control 2, sous la forme d'une annonce concernant la structure d'édition et de développement du jeu.

C'est à peu près la raison la plus technique que nous ayons jamais vue pour annoncer un jeu, mais cela n'enlève rien au fait excitant que le jeu est maintenant confirmé et officiel.

Date de sortie de Control 2

L'annonce du développement de Control 2 ne contient aucun détail concret sur le calendrier de sa sortie, mais la brève déclaration de Remedy à ce sujet contient un indice.

Mikael Kasurinen, directeur de jeu de la franchise Control, mentionne qu'il "faudra du temps" pour réaliser le jeu et que le projet n'en est qu'à ses débuts, tout en expliquant à quel point le jeu semble excitant à ce stade précoce.

C'est le moment de supposer que Control 2 mettra des années à arriver - nous imaginons qu'il ne sortira pas avant fin 2025 à ce stade, mais une date ultérieure est tout à fait possible. Ce jeu risque de mettre du temps à arriver, les amis.

Plateformes de Control 2

L'annonce concernant le développement de Control 2 était en fait assez catégorique en ce qui concerne les plates-formes du jeu - elle confirme que Control 2 est en cours de réalisation pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Cela signifie, sans surprise, qu'il s'agit uniquement d'un jeu de la génération actuelle, sans développement pour la Xbox One ou la PS4.

C'est tout à fait logique si l'on considère que le premier jeu était visuellement impressionnant sur du matériel plus ancien - attendez-vous à ce que Control 2 repousse les limites visuelles.

Bande-annonce de Control 2

Il n'y a pas encore eu de bande-annonce pour Control 2, ni même de capture d'écran dans le jeu, ce qui montre clairement à quel point le jeu en est au début de son processus de développement.

Dès que cela changera et qu'une bande-annonce sera diffusée, nous mettrons à jour cet article pour inclure une vidéo intégrée.

L'histoire de Control 2

Voici un avertissement : à partir de maintenant, il y a des spoilers sur le premier jeu !

Le premier Control racontait une histoire sinueuse et effrayante sur Jesse Faden, le personnage du joueur. Elle arrive au centre du Federal Bureau of Control, une agence américaine qui enquête sur les événements paranormaux.

Jesse découvre que le FBC est dans un étrange état de suspension, envahi par quelque chose qu'elle appelle le Hiss, une force qui peut posséder les gens et leur faire perdre la tête.

C'est une histoire folle qui se déroule tout au long du jeu, avec des événements de plus en plus surnaturels, et Jesse acquiert des pouvoirs de plus en plus fous.

Control se termine avec Jesse prenant sa place en tant que directeur du FBC, alors que le Hiss est toujours d'actualité. Cependant, le DLC post-lancement du jeu, AWE, a tout changé.

Il réintroduit Alan Wake, issu de l'autre franchise d'action-horreur de Remedy, et lie les deux univers. Alan Wake 2 étant également en cours de développement et devant sortir plus tôt, nous nous demandons si Remedy n'est pas en train de construire une narration commune aux deux suites qu'il a prévues.

Nous n'avons pas encore de détails ou d'indications sur ce que sera l'histoire de Control 2, mais un lien plus étroit avec Alan Wake semble tout à fait envisageable.

Gameplay de Control 2

Une fois encore, tout ce que nous pouvons faire pour estimer le gameplay de Control 2, c'est de regarder le premier jeu : celui-ci commence comme un simple jeu de tir à la troisième personne, mais devient rapidement plus sauvage.

Vous commencez à accumuler des pouvoirs, de la capacité de déplacer des objets avec votre esprit et de les lancer sur vos ennemis jusqu'à la capacité de voler littéralement dans les niveaux.

C'est un mélange brillant de tir et de pouvoirs basés sur la physique, et cela se passe très bien. On peut supposer que Control 2 s'appuiera sur ce principe pour proposer un éventail d'options de jeu encore plus riche en action.

