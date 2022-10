Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le protocole Callisto est la grande nouveauté de la semaine prochaine, mais pas si vous vivez au Japon : sa sortie a été annulée parce qu'il est trop violent.

Le jeu, qui devait arriver sur PlayStation, Xbox et PC le 2 décembre, ne sortira pas. Striking Distance et l'éditeur Krafton ont pris cette décision après avoir rencontré des difficultés pour faire certifier le jeu par le CERO. Cet organisme est la version japonaise du PEGI en Europe et de l'ESRB en Europe, et sans une classification du CERO, rien ne peut être publié.

D'après un tweet sur le compte Twitter japonais du jeu, celui-ci n'a tout simplement pas pu "passer le cap du CERO" selon la traduction automatique. Plutôt que de modifier le contenu du jeu afin d'obtenir un classement, l'équipe derrière The Protocol a décidé d'annuler le lancement du jeu.

Le tweet précise que toute personne ayant passé une précommande de The Callisto Protocol au Japon sera intégralement remboursée, comme on pouvait s'y attendre.

Il y a toutefois une bonne nouvelle, du moins pour les personnes situées en dehors du Japon. Le PDG de Striking Distance, Glen Schofield, a déjà fait entendre sa voix au sujet d'une suite potentielle, déclarant à Inverse que l'équipe a déjà quelques idées intéressantes sur ce que ce jeu pourrait offrir. Il a poursuivi en disant qu'il commence toujours à chercher la prochaine grande chose dès que le travail sur le projet précédent est terminé.

C'est donc maintenant, avec The Callisto Protocol qui est à quelques jours d'être entre les mains des joueurs du monde entier. Mais pas ceux du Japon, malheureusement.

Écrit par Oliver Haslam.