Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le jeu The Witcher est devenu un univers assez vaste dans le monde du jeu vidéo, avec le succès massif de The Witcher 3 : Wild Hunt qui a créé des océans de bonne volonté et d'anticipation pour d'autres jeux de la série.

CD Projekt Red a annoncé il y a quelque temps qu'il travaillait sur le prochain grand jeu Witcher, mais une nouvelle plus récente est qu'il supervise également un remake du jeu original Witcher. Voici tous les détails que vous devez savoir sur The Witcher Remake.

Annonce de The Witcher Remake

CD Projekt Red annonce ses projets de différentes manières, de la traditionnelle bande-annonce flashy à la simple mention dans les appels à résultats, et c'est de manière assez discrète qu'elle a révélé The Witcher Remake.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Un simple billet de blog confirmant que le jeu fait l'objet d'un remake a été mis en ligne fin octobre 2022, auquel renvoie le tweet ci-dessous.

Nous sommes ravis de vous annoncer qu'en collaboration avec @Fools_Theory, nous travaillons sur le remake de The Witcher en utilisant Unreal Engine 5 (nom de code : Canis Majoris) !



Nous voulons faire les choses correctement, alors soyez patients - il faudra un certain temps avant que nous puissions partager plus de détails.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) 26 octobre 2022

Cela confirme que le jeu est réalisé de A à Z par le studio de développement polonais Fool's Theory, et pas grand-chose de plus à part cela.

Date de sortie de The Witcher Remake

Comme vous pouvez le voir dans le tweet d'annonce, CD Projekt Red demande déjà de la patience pour The Witcher Remake, car il n'en est encore qu'au tout début de son processus de développement, et il faudra donc attendre des années avant sa sortie.

Spécifications PS5, date de sortie, prix et plus: toutes les dernières nouveautés sur la PlayStation 5 Par Rik Henderson · 17 Septembre 2020 Le prix de la PlayStation 5, la date de sortie et même les détails de la précommande sont maintenant connus. Continuez à lire pour le découvrir.

Étant donné le statut lointain de The Witcher 4, la patience est une chose à laquelle les fans de la série sont déjà habitués, donc cela devrait aller de soi. Néanmoins, il semble probable que nous ne puissions pas vraiment espérer voir The Witcher Remake sortir avant 2025 à ce stade.

Dès que nous aurons des informations concrètes à ce sujet, nous mettrons à jour cette section pour en tenir compte.

Les plateformes de The Witcher Remake

L'annonce de The Witcher Remake ne contenait aucune information sur les plateformes prévues à ce stade, mais elle confirme que le jeu est construit sur Unreal Engine 5, tout comme The Witcher 4.

Cela devrait permettre d'obtenir des caractéristiques graphiques très impressionnantes qui ne sont vraiment applicables qu'aux consoles et aux PC de la génération actuelle. Nous serions donc stupéfaits si le jeu sortait sur PS4 ou Xbox One. D'ici à ce qu'il apparaisse, ces consoles seront vraiment gériatriques, donc nous pensons que vous pouvez compter sur le fait que le remake sera une expérience new-gen.

À ce moment-là, Nintendo aura peut-être une nouvelle console sur le marché et les mises à jour de milieu de génération seront peut-être sorties pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, alors qui sait vraiment ce qui nous attend ?

L'histoire du remake de The Witcher

Étant donné que le jeu est en train d'être entièrement reconstruit, les possibilités de changement de son histoire sont évidemment assez importantes, mais nous pouvons tout de même faire quelques hypothèses assez claires en nous basant sur la façon dont les choses se sont déroulées dans le premier jeu Witcher.

Nous n'entrerons pas dans les détails, car nous savons que beaucoup moins de personnes ont joué à ce jeu qu'au méga-succès Witcher 3, mais ne vous inquiétez pas !

The Witcher met en scène Geralt, à la voix bourrue, et se déroule dans la période qui suit les livres d'Andrzej Sapkowski, pour donner à Fool's Theory, un peu de liberté narrative.

L'histoire est un peu plus simple que celle de The Witcher 2 ou 3 et se déroule dans la ville de Vizima et ses environs. Geralt est frappé d'amnésie, ce que Triss Merigold et d'autres alliés tentent d'aider à réparer, tandis qu'un conflit fait rage entre les fanatiques religieux et les combattants elfes de la liberté dans la région.

Les choses sont, comme on pouvait s'y attendre, sordides et il y a beaucoup de quêtes moralement obscures à suivre, dans un monde beaucoup plus étroit et plus petit que ceux qui l'ont suivi en termes de portée.

Comme on pouvait s'y attendre, le jeu débouche directement sur les événements de The Witcher 2, qui débouchent sur The Witcher 3. Il s'agit donc d'un jeu assez naturel pour ceux qui veulent voir une tranche antérieure de l'histoire de Geralt.

Le gameplay du remake de The Witcher

Le jeu original The Witcher est plutôt maladroit par rapport aux jeux qui l'ont suivi : les commandes sont maladroites et les valeurs de production sont nettement inférieures à celles de ses suites.

Cela dit, certains éléments communs évidents font de ce jeu un diamant brut. Vous contrôlez toujours Geralt qui se déplace dans le monde à la troisième personne (un mode de caméra isométrique était disponible, mais nous nous attendons à ce qu'il soit abandonné), parlant aux gens et collectant des quêtes et des informations.

Cette exploration est entrecoupée de combats à l'épée et à la magie qui vous voient balayer vos ennemis en les découpant et en utilisant les signes du sorcier pour les piéger ou les endommager à votre guise.

Le combat était un point faible de l'original, mais il s'est considérablement amélioré lorsque les principaux correctifs de The Witcher 3 ont été appliqués.

L'une des questions qui nous intéresse est de savoir s'il aura les mêmes systèmes de jeu que The Witcher 4, qui est également en préparation, ou s'il sera distinct et constituera une bête à part entière - il y a des avantages à la cohérence ou à la diversité sur ce front, nous l'imaginons.

Le jeu pourrait être modernisé de bien des façons, que ce soit en élargissant son monde, en rendant les choses plus grandes ou en réduisant les temps de chargement et les barrières. Son approche extrêmement désuète des romances et des femmes sera également abandonnée, espérons-le.

Écrit par Max Freeman-Mills.