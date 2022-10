Valve a déposé une nouvelle marque de jeu et les gens veulent Half-Life 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Valve a déposé une nouvelle marque pour un "logiciel de jeu vidéo" et, comme on peut s'y attendre, tout le monde veut que ce soit pour Half Life 3. Malheureusement, cela semble peu probable. Mais nous pouvons tous espérer, non ?

Comme il s'agit d'une demande de marque déposée, nous ne savons pas grand-chose de ce à quoi Valve joue ici. La demande est toujours en cours de traitement par l'Office américain des brevets et des marques, mais nous savons qu'il s'agit de quelque chose appelé Neon Prime et qu'il s'agit de " logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques téléchargeables via Internet ".

C'est assez vague, comme le sont toutes les demandes de brevet. Mais cela suggère que quelque chose de nouveau est en préparation - jeu de mots - mais il y a jusqu'à présent peu d'indications que cela soit lié à Half-Life, malgré nos espoirs et nos rêves. Selon certaines rumeurs de Reddit, Valve travaillerait non seulement sur un nouveau jeu, mais aussi sur une nouvelle série de jeux. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir.

Cependant, et au risque de tempérer les attentes, il est important de se rappeler que ce brevet pourrait aussi bien concerner un nouvel outil de développement de jeux qu'un jeu réel. Si Valve avait trouvé un moyen spécial de créer des jeux spécifiquement pour son Steam Deck, elle aurait probablement breveté l'outil en question. Donc, même si nous aimerions dire que Half-Life 3 est confirmé, nous en sommes loin pour le moment.

Mais quand même. Ce ne serait pas génial si nous pouvions nous replonger dans l'univers de Half Life ? Très cool, voilà à quel point.

