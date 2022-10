Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Parfois, une première bande-annonce et le pedigree de l'équipe de développement d'un jeu suffisent pour que l'on y prête vraiment attention, et c'est exactement ce qui s'est passé avec The Finals.

Il s'agit d'un jeu de tir free-to-play à venir qui portera les environnements destructibles à un tout autre niveau, et nous avons tous les détails que vous devez savoir à son sujet, ici même.

Bande-annonce de The Finals

The Finals a fait ses débuts en 2022 avec un trailer impressionnant, bien que très court, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Elle contient une série d'aperçus de gameplay assez impressionnants, donc malgré sa brièveté, il y a beaucoup de choses à assimiler.

Date de sortie de The Finals

Nous n'avons pas encore de date de sortie pour The Finals - la première bande-annonce, cependant, est étiquetée comme "Pre-alpha".

Cela signifie que le jeu est encore loin de sortir, aussi beaux que soient ses graphismes à ce stade, une bêta étant un moment plus typique pour montrer les premières phases de jeu.

Vous pouvez cependant vous inscrire pour rejoindre une série de playtests en cours sur Steam, si vous êtes un joueur PC et que vous voulez avoir un aperçu de la façon dont The Finals se présente à ce stade.

Dans l'ensemble, nous serions très surpris que The Finals sorte intégralement avant la fin de l'année 2023, mais on ne sait jamais vraiment à quelle vitesse ou à quel rythme le développement d'un projet donné va évoluer.

Plateformes de The Finals

The Finals a été annoncé pour PC et consoles, bien qu'il n'ait pas encore été précisé quelles consoles.

Au vu de la destruction et de la fidélité graphique présentées dans la bande-annonce, nous pensons qu'il y a fort à parier que The Finals ne se retrouvera pas sur PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch, car il est probable qu'il soit tout simplement trop exigeant pour ce matériel plus ancien.

Si vous jouez sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S, vous devriez être tranquille.

Le gameplay de The Finals

The Finals est un jeu de tir multijoueur qui se déroule dans de grandes arènes et offre aux joueurs des niveaux de destruction presque sans précédent. Vous jouerez en équipes de trois, avec quatre équipes s'affrontant dans chaque match.

Une équipe d'anciens développeurs de Dice fait revivre ce que les joueurs ont aimé dans les itérations de Battlefield comme Bad Company 2, en vous permettant de démolir complètement des bâtiments et des zones avec des explosifs, ce qui modifie le champ de bataille et offre une grande flexibilité tactique.

Cependant, il ne s'agit pas d'un simulateur de guerre à visage découvert. The Finals se déroule dans un futur satirique où vous participez à un gigantesque jeu télévisé, combattant d'autres escouades pour s'emparer de butins et les déposer à des endroits précis.

Vous aurez accès à des armes modernes comme des mitraillettes et des lance-roquettes, ainsi qu'à des options classiques comme des katanas pour des combats plus rapprochés, mais vous pourrez également sélectionner différents personnages pour des approches différentes. La bande-annonce présente un pistolet à mousse utilisé pour créer des couvertures et de nouveaux itinéraires, de sorte que les choses peuvent clairement devenir de la science-fiction.

Chaque "body build" aura des attributs différents pour jouer de différentes manières, ce qui semble intriguant.

Au fur et à mesure que vous gagnez en succès, Embark dit que vous attirerez des sponsors et de nouvelles options de personnalisation pour rendre votre combattant vraiment unique, quelque chose de familier pour les fans de jeux de course, et nous aimons comment cela pourrait avoir un impact sur votre choix de cosmétiques dans le jeu.

Chaque arène sera apparemment basée sur un lieu emblématique, donc vous aurez peut-être l'impression de faire exploser un arrondissement chic de Paris ou un autre lieu glamour en jouant.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur The Finals, y compris s'il y aura des mécanismes de renaissance pour vous faire revenir dans les jeux, et même la taille de chaque carte, donc nous sommes impatients d'en apprendre plus dans les mois à venir.

Écrit par Max Freeman-Mills.