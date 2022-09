Steam Deck vs Nintendo Switch vs Logitech G Cloud Gaming Handheld

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous envisagez d'acheter une console de jeu portable, il existe plusieurs options qui méritent d'être considérées. Chacune a son propre attrait en termes de spécifications, de caractéristiques et de capacités de jeu.

Beaucoup considèrent la Nintendo Switch comme le champion actuel de l'espace des consoles de jeu portables et il existe plusieurs versions de cette console disponible, notamment la Switch Lite, la Switch originale et la Switch OLED.

Cependant, si vous êtes un joueur sur PC, le Steam Deck de Valve pourrait être une option plus attrayante, avec plus de puissance sous le capot et une gamme plus large de jeux disponibles.

Le Logitech G Cloud Gaming Handheld est quant à lui une option intéressante qui vous donne accès à des services de jeux en nuage comme Nvidia GeForce Now et Xbox Cloud Gaming.

Alors, quelle console est le bon choix pour vous ? Lisez la suite pour le savoir.

Combien coûtent les consoles portables ?

La Nintendo Switch est proposée à trois prix différents, en fonction du modèle que vous recherchez :

Le prix du Steam Deck de Valve varie actuellement en fonction de la taille du stockage et d'autres améliorations mineures. Le modèle supérieur, par exemple, est doté d'un verre antireflet haut de gamme et de quelques bonus numériques :

Steam Deck 64GB - £349/$399

Steam Deck 256 Go - 459 €/529

Steam Deck 512GB - £569/$649

Le Logitech G Cloud Gaming Handheld est disponible en précommande au prix de 299,99 $ aux États-Unis, mais son prix de vente sera plus élevé lorsqu'il sera entièrement disponible (329 $). Il n'y a qu'une seule version disponible pour l'instant, donc la confusion est moindre.

Il y a des différences de prix considérables entre les trois appareils, mais vous obtenez également une expérience assez différente. Le Steam Deck a des composants embarqués plus puissants et la capacité de jouer à plus de jeux triple A que la Switch, mais il souffre en conséquence de l'autonomie de la batterie.

Quels jeux pouvez-vous jouer ?

La Nintendo Switch existe depuis un certain temps déjà et, à ce titre, elle s'est constituée une bonne bibliothèque de jeux, dont certains classiques très appréciés comme Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Animal Crossing et bien d'autres.

En plus de divers jeux Nintendo, la populaire console portable dispose également de divers titres tiers disponibles avec des jeux tels que The Witcher 3, Hitman 3, Skyrim et Alien Isolation.

Le Steam Deck de Valve a peut-être l'avantage, car il a accès au Steam Store et à une multitude de jeux PC disponibles sur ce site. Il convient de noter que Steam Deck n'est pas en mesure d'exécuter tous les jeux sur Steam, mais la liste des jeux jouables est en constante expansion et vous pouvez facilement vérifier quels jeux fonctionneront avant d'acheter.

Certains jeux sont mieux adaptés à la souris et au clavier et ne fonctionneront tout simplement pas sur une console portable, mais si un jeu prend en charge la saisie à la manette, il fonctionnera probablement aussi sur le Steam Deck. Le Steam Deck présente un autre avantage : si vous disposez d'un bon PC de jeu et d'un réseau Wi-Fi domestique décent, vous pouvez y diffuser des jeux en streaming depuis votre PC, ce qui permet d'économiser de la batterie et d'améliorer les performances.

L'ordinateur de poche Logitech G Cloud Gaming offre plusieurs façons différentes de jouer. Il fonctionne sous Android 11 avec un accès à la boutique Google Play et aux jeux qui s'y trouvent.

Mais son intention réelle est d'offrir des jeux en nuage. Cette console est donc livrée avec un accès à Nvidia GeForce Now et à Xbox Cloud Gaming en standard. Si vous payez l'accès à ces services, vous pouvez potentiellement accéder à des milliers de jeux sans avoir à les acheter individuellement.

Elle fonctionne également avec Steam Link en standard, donc si vous êtes un joueur sur PC, vous pouvez utiliser votre PC de jeu pour diffuser des jeux sur la console lorsque vous êtes à la maison et jouer de cette façon. Potentiellement, la console portable de jeu Logitech G Cloud vous offre le plus grand nombre de jeux à un coût inférieur à celui des autres consoles. Cependant, vous devrez payer des abonnements.

Visuels de l'écran

Steam Deck : écran LCD IPS de 7 pouces, résolution de 1280 x 800 pixels ; rapport d'aspect 16:10, 60Hz

Nintendo Switch Lite : écran LCD de 5,5 pouces (1 280 x 720 pixels)

Nintendo Switch : écran LCD de 6,2 pouces de 1 280 x 720 pixels.

Nintendo Switch OLED : écran de 7 pouces de 1 280 x 720 pixels.

Portable de jeu Logitech G Cloud : Écran LCD IPS de 7 pouces, 1920 x 1080 FHD rapport 16:9, 60Hz

En termes de taille d'écran, les trois consoles sont à peu près comparables, même si la Switch originale et la Switch Lite sont légèrement plus petites.

La console Logitech G a la meilleure résolution et est capable de fonctionner à 1080p mais le modèle Switch OLED peut être plus attrayant car l'écran OLED rend les couleurs plus vives et plus attrayantes.

Les visuels sont une considération intéressante cependant. Comme nous l'avons dit, le Steam Deck dispose du meilleur matériel de calcul niché dans son cadre et peut donc exécuter des jeux à un taux d'images par seconde plus élevé que la Switch, ainsi que des jeux plus exigeants. C'est d'autant plus vrai lorsque vous diffusez des contenus depuis votre PC de jeu.

La console de jeu Logitech G Cloud fait également appel à du matériel de jeu externe. Ainsi, tant que vous disposez d'un bon réseau, vous pouvez en théorie bénéficier d'une expérience optimale sur cette console.

Votre expérience variera naturellement en fonction de ce que vous jouez.

Performances et caractéristiques

Steam Deck : AMD APU ; CPU : Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (jusqu'à 448 GFlops FP32) ; GPU : 8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (jusqu'à 1.6 TFlops FP32), 16GB LPDDR5 RAM onboard, différentes tailles de stockage.

Nintendo Switch Lite : chipset Nvidia Tegra personnalisé, 32 Go de stockage interne.

Nintendo Switch : Puces Nvidia Tegra personnalisées, 32 Go de stockage interne.

Nintendo Switch OLED : Puces Nvidia Tegra X1 personnalisées, stockage interne de 64 Go.

Portable de jeu Logitech G Cloud : Processeur Qualcomm Snapdragon 720G, CPU octa-core jusqu'à 2,3 GHz, 4 Go de RAM LPDDR4x, 64 Go de stockage interne.

Le Steam Deck de Valve est équipé d'un processeur Zen 2 et d'un GPU RDNA 2. En tant que telle, elle possède la plus grande puissance de traitement de ces appareils. Elle en a également besoin pour faire tourner des jeux PC en mode natif sur la console portable.

Si vous pouvez jouer aux mêmes jeux sur Steam Deck et sur la Switch, vous constaterez que les spécifications de Steam Deck permettent une expérience de jeu beaucoup plus fluide et visuellement plus agréable. En théorie, on pourrait dire la même chose de la Logitech G Cloud Gaming Handheld, à condition que votre connexion soit assez forte et rapide pour exécuter les jeux via le cloud sur leurs paramètres les plus élevés.

Mais il y a beaucoup à dire sur les jeux conçus spécifiquement pour une console. En d'autres termes, les jeux conçus spécifiquement pour la Switch auront probablement moins de problèmes que ceux conçus pour un PC et qui tournent ensuite sur une console portable.

Autonomie de la batterie

Steam Deck : batterie lithium-ion de 5313mAh

Nintendo Switch Lite : batterie au lithium-ion de 3570mAh

Nintendo Switch : 4310mAh Batterie Lithium-ion

Nintendo Switch OLED : 4310mAh Batterie au lithium-ion

Logitech G Cloud Gaming Handheld : Batterie Li-Polymère 6000mAh

L'autonomie de la batterie est un élément important de l'expérience de jeu des consoles portables. Il existe des affirmations audacieuses sur la durée de vie de chacune de ces consoles.

Valve affirme que vous pouvez obtenir entre deux et huit heures d'autonomie avec votre Steam Deck. Nous nous situons généralement aux alentours de trois heures, mais vous pouvez obtenir davantage en ajustant les paramètres FPS, en baissant la luminosité, en jouant à des jeux moins exigeants, en diffusant des flux depuis votre PC, etc.

La Nintendo Switch se débrouille généralement entre trois et cinq heures avant de devoir être rechargée. Ce chiffre varie d'un modèle à l'autre, mais il est plus constant.

Le Logitech G Cloud Gaming Handheld revendique jusqu'à 10 heures d'autonomie. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de le tester, mais comme le jeu est principalement basé sur le cloud, il devrait consommer moins d'énergie et donc durer plus longtemps que les autres ordinateurs de poche.

Différences de conception

Nous avons déjà montré qu'il existe des similitudes entre ces consoles portables. Elles disposent toutes d'écrans tactiles et d'une disposition familière des boutons, ainsi que de manettes, de prises casque et de ports USB.

La Nintendo Switch est livrée avec un dock que vous pouvez connecter à votre téléviseur en standard. Alors que le Steam Deck ne le fait pas, mais un dock est à venir et vous pouvez toujours sortir sur une télévision ou un moniteur de jeu si vous le souhaitez.

Avec plus de matériel interne, le Steam Deck est un peu plus grand et plus lourd que la Nintendo Switch et la console de jeu Logitech G Cloud. Le poids du Steam Deck est de 669 g, celui de la Nintendo Switch OLED est de 442 g et celui de la console portable Logitech G est de 463 g.

Le Steam Deck est un peu plus massif que les autres, mais il reste confortable et la mallette de transport fournie en standard est un moyen idéal de le transporter sans problème.

Le Steam Deck dispose également de deux trackpads que vous pouvez utiliser pour des contrôles plus granulaires et des clics de type souris lorsque vous en avez besoin.

Conclusion

Évidemment, il est difficile de choisir un gagnant ici, car la console portable qui vous convient dépendra de la façon dont vous prévoyez de jouer. Si vous aimez jouer sur le pouce avec quelque chose de portable, la Switch est une option logique, si vous voulez quelque chose de léger à utiliser à la maison avec un accès à des masses de jeux, la console de poche Logitech G est logique. Si vous voulez jouer à des jeux PC sérieux dans n'importe quelle pièce de votre maison, choisissez le Steam Deck.

Écrit par Adrian Willings.