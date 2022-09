Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tekken est l'une des franchises les plus influentes et historiques de l'histoire des jeux de combat, mais cela fait sept longues années que le dernier jeu de la série est sorti.

Cela explique en partie l'énorme engouement suscité par l'annonce de Tekken 8 en septembre 2022, et nous avons tous les détails sur le jeu ici même. Si vous êtes à la recherche d'autres titres, consultez notre liste des jeux à venir les plus excitants pour la PlayStation 5, ici même.

Bande-annonce de Tekken 8

Tekken 8 n'était pas vraiment l'objet de rumeurs insistantes, malgré le temps qui s'était écoulé depuis le dernier jeu Tekken. Ce fut donc une surprise majeure et bienvenue lorsque Sony l'a inclus dans une émission de State of Play en septembre 2022.

Il ne s'agit même pas d'un petit trailer aguicheur ! Il s'agit de quelques minutes de séquences d'ingénierie, qui ne sont peut-être pas du gameplay brut, mais qui sont suffisamment proches pour nous mettre en appétit.

Date de sortie de Tekken 8

La seule grande déception de la bande-annonce ci-dessus vient de sa fin : au lieu d'indiquer une date de sortie, même très éloignée, la bande-annonce dit simplement "Restez à l'écoute" pour plus d'informations.

Soyons honnêtes : les personnes optimistes quant aux dates de sortie des jeux vidéo ne sont probablement pas là depuis longtemps. Cela signifie que Tekken 8 sortira au plus tôt à la fin de l'année 2023, et que 2024 est également une option très réaliste (en fait, probable).

Cela signifie que nous sommes encore loin de la sortie du jeu, mais on ne sait jamais - peut-être que tout cela va changer avec une annonce surprise à un moment donné.

Les plateformes de Tekken 8

Si c'est Sony qui a dévoilé Tekken 8, le jeu ne sera pas exclusif à sa console PlayStation 5.

Au contraire, Tekken 8 sera disponible sur toutes les PS5, Xbox Series X/S et PC, ce qui en fait un titre entièrement next-gen.

Le jeu ne sera pas disponible sur PS4 ou Xbox One et sera trop puissant pour la Nintendo Switch, ce qui est une bonne chose pour tous ceux qui cherchent à acquérir un jeu de combat visuellement impressionnant à un moment donné.

L'histoire et le gameplay de Tekken 8

Tekken a une histoire assez labyrinthique à suivre (comme c'est souvent le cas dans le genre des jeux de combat), mais la seule bande-annonce disponible pour Tekken 8 nous donne quelques indices solides quant à sa direction.

On y voit un combat massif entre le leader de la série, Jin Kazama, et son grand-père, Kazuya Mishima, qui ne fait pas vraiment son âge.

Le gène du diable, que tous deux possèdent, sera probablement au cœur de l'histoire une fois de plus, Jin s'efforçant d'utiliser le gène pour le bien, malgré sa difficulté à le contrôler. Bien sûr, il y aura un plus grand nombre d'acteurs avec qui interagir, donc l'histoire sera sûrement agréable et impliquée.

En ce qui concerne le gameplay, si la bande-annonce ressemble parfois à un combat réel dans le jeu, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le moteur du jeu en mouvement, tournant à 60FPS sur la PS5, mais c'est une version légèrement coupée d'un combat qui ne représente pas tout à fait le gameplay réel.

Il n'en reste pas moins qu'il est magnifique et qu'il devrait être assez proche de ce que sera le jeu lorsque vous y jouerez, ce qui est impressionnant. Il montre également des attaques très puissantes qui montent en puissance au fur et à mesure que le combat progresse.

La scène sur laquelle se déroule le combat est vraiment dynamique et comporte de nombreux éléments d'arrière-plan, alors gardez l'œil ouvert lorsque vous la regarderez à nouveau, mais nous devrons encore attendre les images de gameplay réelles avant de pouvoir vraiment voir comment Tekken 8 changera le jeu.

Le roster de Tekken 8

Comme pour tout jeu de combat, une question clé avant la sortie du jeu est de savoir quels personnages, nouveaux et anciens, seront inclus dans les options jouables.

Dans le cas de Tekken 8, nous ne connaissons pour l'instant que deux personnages, ceux de la première bande-annonce, Jin Kazama et Kazuya Mishima.

En dehors de ces deux bagarreurs, il pourrait y avoir un grand nombre de personnages à contrôler. Tekken 7 incluait également un créateur de personnage pour vous permettre de façonner votre propre combattant, nous espérons donc vivement qu'il sera à nouveau présent dans Tekken 8.

Écrit par Max Freeman-Mills.