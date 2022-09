Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'original d'Alone in the Dark est un classique du jeu d'horreur, jouant avec votre esprit alors que vous explorez un manoir de Louisiane, mais il a aussi pleinement 30 ans.

Cela peut être difficile à croire pour certains lecteurs, mais cela rend moins surprenant le fait que nous ayons maintenant un autre jeu Alone in the Dark, du même nom. Voici tous les détails clés.

Il n'y a pas encore de date de sortie pour Alone in the Dark - son annonce n'a pas été accompagnée d'une date.

Nous supposons que le jeu pourrait être commercialisé au plus tôt fin 2023, mais il est également possible qu'il soit plus éloigné que cela.

Il n'y a eu qu'un seul trailer pour Alone in the Dark jusqu'à présent - vous pouvez le regarder ci-dessous.

Elle présente quelques aperçus de la jouabilité, ce qui est bienvenu pour une bande-annonce de révélation. Vous pouvez voir deux personnages jouables différents, ainsi qu'un éventail d'ennemis et d'armes.

Le reboot d'Alone in the Dark a été confirmé pour la PlayStation 5, la Xbox Series X/S et le PC. Il ne sera donc pas disponible sur les anciennes générations de matériel, à moins que quelque chose ne change à ce sujet.

Le premier épisode d'Alone in the Dark se déroulait dans un manoir de Louisiane appelé Decerto, et d'après la bande-annonce ci-dessus et les informations publiées jusqu'à présent, il est clair que nous retournerons dans cette même maison tentaculaire, ou du moins dans une maison du même nom.

Nous savons que vous pourrez incarner deux personnages différents dans le jeu, et la formulation de THQ donne l'impression que vous aurez à choisir entre eux plutôt que de passer de l'un à l'autre : "Incarnez Edward Carnby ou Emily Hartwood".

D'après la bande-annonce, il semble qu'au moins Edward Carnby soit hanté par une jeune fille (à moins qu'elle ne soit vraiment là, en train de lui parler), et il est clair que les choses deviendront très effrayantes et dépravées à mesure que les mystères de Decerto seront élucidés.

Quoi qu'il en soit, il semble qu'il y aura beaucoup de valeur de rejoue en étant capable de vivre l'histoire à travers les yeux de chacun des deux personnages, qui interagiront apparemment l'un avec l'autre, quel que soit le personnage que vous jouez.

Le jeu original Alone in the Dark, qui date de l'époque des jeux en 3D, est un jeu lent et pesant, mais qui donne néanmoins la chair de poule grâce à quelques astuces vraiment soignées et mémorables.

D'après les images que nous avons vues, il semble que le nouveau jeu sera un peu plus proche d'un titre moderne de Resident Evil, avec beaucoup de tirs à faire et quelques armes à explorer pendant que vous le faites.

On peut voir plusieurs ennemis dans le trailer, d'un squelette à un petit monstre reptilien rampant, ce qui laisse supposer qu'il y aura un bon nombre de monstres à rencontrer, à vaincre ou à fuir.

Nous avons également un aperçu rapide de quelques environnements, y compris une ville qui semble plus grande, donc nous pouvons dire que vous pouvez parier sur de nombreuses zones différentes à explorer, et une variété visuelle agréable au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu.

Écrit par Max Freeman-Mills.