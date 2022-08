Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après l'Arctis Nova Pro et le Nova Pro Wireless haut de gamme qu'elle a dévoilés plus tôt cet été, Steelseries vient de lancer des casques prêts pour la console qui devraient trouver un public un peu plus large - les gammes Arctis Nova 7, Nova 1 et Nova 3.

Le Nova 7 attire particulièrement l'attention grâce à l'ajout d'un dongle multiplateforme qui signifie qu'il fonctionnera sans fil aussi bien avec les consoles Xbox et PlayStation qu'avec les PC, la Switch et d'autres plateformes.

C'est quelque chose que Steelseries a réussi pour la première fois il y a quelques années avec l'Arctis 1 Wireless pour Xbox, et nous attendions depuis lors qu'il touche un casque plus haut de gamme.

Cela signifie que les versions spécifiques Xbox et PlayStation que Steelseries lance sont différentes presque uniquement sur le plan esthétique, sans échanger de compatibilités techniques, à l'exception d'une seule : la version Xbox dispose d'une molette Chatmix, tandis que la version PlayStation dispose d'une molette sidetone.

Pour 179,99 $ ou 174,99 £, le Nova 7 perd certaines des caractéristiques du Nova Pro Wireless, notamment la batterie interchangeable et la fonction de suppression active du bruit, mais conserve le nouveau design élégant qui, nous pouvons le confirmer, est vraiment confortable.

L'Arctis Nova dispose d'une excellente autonomie, estimée à 38 heures, ainsi que d'un système Bluetooth multi-source pour un son mixte, et d'une molette de réglage du volume sur l'un des écouteurs, comme on peut l'espérer.

Les Arctis Nova 1 et 3, quant à eux, complètent la gamme de prix inférieure avec un système audio filaire, le Nova 3 étant doté d'un éclairage RVB pour justifier son prix plus élevé.

Vous pouvez consulter la gamme complète de casques sur le site Web de Steelseries ici même pour voir toutes les spécifications précises de chaque modèle.

Écrit par Max Freeman-Mills.