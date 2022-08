Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le développeur de PUBG Mobile, Krafton, a créé une "influenceuse virtuelle" qui partagera des vidéos et des photos sur YouTube et Instagram.

Développée à l'aide de technologies d'apprentissage profond et d'hyperréalisme, Ana répandra "la joie et le bonheur à travers la musique et le divertissement", bien que nous ne sachions pas encore ce que cela impliquera.

Nous disposons toutefois d'un nouveau teaser vidéo montrant à quel point Ana est réaliste, ainsi que de quelques photos sur sa page Instagram.

L'affiche n'en est qu'à ses débuts, puisqu'elle n'a encore reçu aucun commentaire à l'heure où nous mettons sous presse. Krafton espère clairement qu'il y aura beaucoup d'engagement plus tard.

En toute honnêteté, en l'absence d'une très bonne démo technique du studio sud-coréen, nous ne sommes pas si sûrs de l'intérêt d'Ana. Pourtant, le développeur a fait du bon travail avec l'animation jusqu'à présent et nous sommes assez intrigués pour voir ce qu'il a d'autre dans sa manche.

La qualité est sans aucun doute au rendez-vous lorsqu'il s'agit d'influenceurs virtuels (et il y en a déjà quelques-uns). Mais voyons si le contenu qu'elle publie est également à la hauteur.

Nous devrions en savoir plus sur ses exploits dans les semaines à venir.

Écrit par Rik Henderson.