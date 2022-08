Un nouveau jeu South Park en préparation, développé en interne et en 3D

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - THQ Nordic a annoncé un nouveau jeu South Park lors de son showcase livestream ce week-end, mais il y a encore peu de détails.

Développé par South Park Digital Studios, le jeu a été présenté à la toute fin de l'événement avec seulement le logo du développeur et une brève voix-off.

-

On ne sait pas encore s'il s'agira d'un RPG faisant suite à The Stick of Truth et The Fractured but Whole, bien que VGC rapporte qu'il s'agira d'un titre en 3D plutôt que d'utiliser des personnages plats comme dans la série télévisée animée.

Les deux premiers jeux ont été développés en interne pour Ubisoft, le premier devant être publié par THQ avant sa faillite.

Aujourd'hui, c'est la société qui s'est relevée de ses cendres qui se charge de la publication de ce dernier opus.

Si vous souhaitez rattraper votre retard sur les nombreuses séries télévisées avant l'apparition du nouveau jeu South Park, Paramount+ propose l'intégralité de l'ancien catalogue en streaming. Un certain nombre de nouveaux films sont également en cours de réalisation pour la plate-forme.

Meilleures offres PlayStation Black Friday 2021: PS Plus, accessoires PS5 / PS4 et plus Par Rik Henderson · 26 Novembre 2021 Les fans de PlayStation se réjouissent, il y a beaucoup déconomies incroyables sur les accessoires et PS Plus ce Black Friday.

THQ Nordic a également profité de son événement pour annoncer la reprise d'Alone in the Dark, la série d'horreur furtive qui a précédé Resident Evil. La société a également montré des images de AEW : Fight Forever, le nouveau jeu de lutte de Yuke's basé sur la promotion rivale de la WWE, All-Elite Wrestling.

Écrit par Rik Henderson.