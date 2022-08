Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Wreckfest arrive sur les plateformes mobiles, c'est ce qui a été annoncé. Le jeu de course destructeur sera bientôt disponible sur iOS et Android.

L'annonce de l'éditeur THQ Nordic ne comporte malheureusement pas de date de sortie, et nous ne pouvons donc pas savoir exactement quand nous pourrons l'essayer.

Le jeu semble être un portage impressionnant de sa version console et PC, avec un modèle de destruction détaillé au cœur de tout ce qu'il fait de bien.

Vous pourrez piloter une grande variété de véhicules, des bus aux muscle cars en passant par les camions et même le célèbre canapé du jeu, sur des circuits qui vous encouragent et vous obligent même à percuter d'autres coureurs.

Il en résulte d'énormes carambolages et des dégâts considérables à votre véhicule et à celui des autres, la déformation des dégâts du jeu vous laissant parfois conduire quelque chose qui ressemble plus à un grille-pain qu'à une voiture de taille normale.

Le jeu est très amusant et sera accompagné d'une gamme complète d'options de personnalisation qui vous permettront d'installer des cages de protection et d'autres détails sur votre voiture, ainsi que de plusieurs modes de jeu, dont des courses et des concours de destruction.

Vous pouvez essayer la version console complète de Wreckfest dès maintenant sur le Xbox Game Pass si ce n'est pas déjà fait - elle se joue très bien sur les Xbox Series X ou S, et vous pourrez vous faire une idée assez précise de l'intérêt de la version mobile lorsqu'elle sera lancée.

Écrit par Max Freeman-Mills.