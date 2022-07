Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elden Ring est un jeu brillant, qui vous permet de jouer de très nombreuses façons, notamment avec des amis ou des inconnus en ligne, mais le système pour y parvenir n'est pas très simple.

Là où d'autres jeux ont des invitations et des menus simples, Elden Ring est plus qu'un peu différent. Voici tous les détails sur la façon dont vous pouvez jouer avec d'autres personnes en ligne.

Dans Elden Ring, le multijoueur fonctionne grâce à des signes d'invocation - des marques que vous pouvez laisser sur le sol dans le jeu ou que l'on vous laisse. Vous ne pouvez cependant les voir que si vous utilisez un objet appelé Furlcalling Finger Remedy.

Ces signes vous permettent d'être invoqué par d'autres joueurs, ou de les invoquer vous-même. Vous pouvez invoquer jusqu'à deux alliés dans votre jeu, mais cela vous expose à l'invasion de joueurs hostiles, en contrepartie.

Les joueurs que vous invoquez vous accompagneront jusqu'à ce que vous ou eux mouriez, ou jusqu'à ce que vous battiez un boss ensemble - ils sont conçus comme une aide pour vous aider à traverser les moments difficiles, plutôt que comme des compagnons permanents.

En pratique, tout cela signifie que vous aurez besoin de quelques objets en jeu pour accéder aux différentes parties multijoueur d'Elden Ring. Nous allons les passer en revue ci-dessous.

Remède pour doigt d'invocation : cet objet, dont vous pouvez acheter la recette auprès du marchand Kale au début du jeu, vous permet de voir les signes d'invocation des autres joueurs sur le sol en or, et d'interagir avec eux pour invoquer les joueurs en question. L'objet est consommé lorsque vous réussissez à invoquer quelqu'un.

Le doigt fourchu de Tarnished : Cet objet vous permet de laisser votre propre signe d'invocation sur le sol, pour être invoqué par les joueurs qui le rencontrent s'ils le souhaitent. Il peut être utilisé à l'infini sans être consommé.

Petite effigie d'or : Cet objet envoie plusieurs de vos signes d'invocation dans différents pools pour permettre aux joueurs de vous invoquer depuis un plus grand nombre d'endroits, si vous ne vous souciez pas de l'endroit où vous aidez. Il a aussi des utilisations infinies.

Finger Severer : Cet objet vous permet de vous retirer du jeu d'un joueur après avoir été invoqué, ou de vous débarrasser de ceux que vous avez invoqués vous-même. Il a des utilisations infinies.

Doigt enroulé du duelliste / Doigt du récusant : Ceci place votre signe d'invocation sur le sol. Au lieu de les aider, vous arriverez pour tenter de vous battre en duel avec le joueur qui vous a invoqué, ce à quoi il sera invité. Il peut être utilisé à l'infini.

Festering Bloody Finger : Vous tentez d'envahir le jeu d'un autre joueur, qui a déjà convoqué ses propres compagnons. Votre objectif est de les tuer. Le doigt sanglant ordinaire est utilisable à l'infini, tandis que les doigts sanglants féroces sont consommables.

Il y a plusieurs types de signes d'invocation à connaître dans Elden Ring. Le plus courant est un simple signe doré, qui ressemble aux messages blancs à part sa couleur. En utilisant l'un d'eux, vous pourrez invoquer un partenaire de coopération pour vous aider.

Si vous êtes dans le même groupe multijoueur qu'un joueur ou si vous avez un mot de passe correspondant, vous verrez son signe entouré d'un anneau doré pour le faire ressortir davantage.

Il existe également des signes d'invocation rouges qui convoqueront un joueur agressif cherchant à vous combattre - ils sont pratiques si vous voulez jouer en JcJ ou vous entraîner.

Si vous souhaitez jouer avec un ami en particulier, Elden Ring dispose d'un système qui vous permet de contrôler plus étroitement qui peut voir vos signes d'invocation : les mots de passe.

Dans le menu multijoueur, vous pouvez définir deux types de mots de passe, que nous allons expliquer ci-dessous.

Mot de passe multijoueur : si vous définissez le même mot de passe que vos amis, vous ne verrez que les signes d'invocation de ceux qui correspondent à ce mot de passe, ce qui vous permettra de retrouver plus facilement vos amis dans le jeu.

Mot de passe de groupe multijoueur : ce type de mot de passe est plus souple. Il vous permet de rejoindre des associations pour que les autres joueurs correspondant à votre mot de passe de groupe soient prioritaires dans le monde du jeu. Cela signifie que vous aurez plus de chances de voir leurs messages, fantômes, taches de sang et signes d'invocation.

Si vous essayez de jouer avec vos amis sur différentes plates-formes, vous vous demandez peut-être si c'est possible, et malheureusement, la réponse est non.

Elden Ring ne dispose pas d'un crossplay complet, mais d'un cosplay générationnel au sein des écosystèmes.

Cela signifie que les possesseurs de Xbox Series X/S peuvent jouer avec ceux qui sont sur Xbox One, et il en va de même pour les possesseurs de PS5 et PS4. Les joueurs PC, quant à eux, sont dans leur propre tranche.

Donc, si vous essayez de vous connecter à un ami qui est sur un système différent, cela pourrait expliquer pourquoi vous n'avez pas de chance. Nous ne nous attendons pas à ce que cela change, bien que ce serait une agréable surprise si c'était le cas.

Écrit par Max Freeman-Mills.