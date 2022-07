Funko et d'anciens développeurs de Lego créent un nouveau jeu Funko Pop.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Funko se lance dans le jeu vidéo en partenariat avec un studio fondé par l'ancien patron de Traveller's Tales, Jon Burton.

10:10 Games développera d'abord un "jeu de plateforme d'action AAA" pour PC et console qui sera sans doute basé sur les Funko Pops, comme Funko Freddy - la mascotte de la marque.

Étant donné que Burton a travaillé sur un grand nombre de jeux Lego au fil des ans, ainsi que sur des plateformes basées sur des propriétés Disney, il va de soi que son expérience sera utilisée pour créer des jeux similaires pour Funko.

"La création de produits emblématiques qui relient émotionnellement les fans à leurs fandoms favoris est essentielle à chaque décision concernant le portefeuille de produits ", a déclaré Andrew Perlmutter, PDG de Funko.

"En nous associant à 10:10 Games et en faisant appel aux meilleurs créateurs du secteur, nous aurons le talent nécessaire pour proposer des jeux qui reflètent l'aspect unique de Funko à travers ses lignes et ses produits variés."

La sortie du premier jeu est prévue pour 2023, mais on ne sait pas grand-chose d'autre à son sujet pour le moment. Il n'a pas non plus de titre pour l'instant.

Cependant, il y aura une "intégration majeure de studios tiers" et il sera conçu pour un public d'adolescents, avec un classement T aux États-Unis.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 10 Peut 2022 La PC Gaming Week en association avec Nvidia GeForce RTX se déroule toute cette semaine sur Pocket-lint.

Funko s'est déjà essayé à la licence de jeux vidéo par le passé, la série Gears Pop ! étant une sortie particulièrement mémorable.

Une collaboration avec Xbox a donné lieu à un jeu de stratégie utilisant des versions Pop des personnages de Gears of War. Sorti sur iOS et Android en 2019, il n'est plus disponible.

Écrit par Rik Henderson.