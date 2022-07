Destiny arrive sur les mobiles, selon un rapport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Destiny pourrait arriver sur iPhone et Android, un "jeu mobile FPS non annoncé" de Bungie ayant été repéré sur une page de profil LinkedIn.

Le profil de l'un des artistes de NetEase Games précise qu'il a travaillé en coopération avec Bungie sur le jeu. Et, compte tenu du fait que les deux seules propriétés majeures de Bungie à ce jour sont Halo et Destiny, désormais propriété de Microsoft, on pense généralement qu'il s'agit d'une version mobile de ce dernier.

Cette hypothèse est confirmée par The Game Post, qui rapporte qu'une source ayant connaissance des plans de développement a également déclaré que NetEase travaillait sur un jeu Destiny non annoncé.

Il s'agirait d'un jeu entièrement nouveau, basé sur le premier ou le deuxième Destiny, mais qui n'en serait pas un portage. Le rapport indique également qu'il est en cours de développement depuis deux ans ou plus.

C'est logique si l'on considère le succès incontestable d'autres IP triple A sur iOS et Android, comme Call of Duty et Fortnite. Bungie veut clairement une part de l'action.

NetEase est le studio chinois à l'origine de plusieurs autres franchises mobiles, comme l'adaptation de Dead by Daylight. Il publie également ses propres titres originaux.

Au moment où Destiny Mobile arrivera, il pourrait en fait être un titre de Sony Interactive Entertainment, avec l'acquisition de Bungie pour 3,6 milliards de dollars convenue par les deux parties plus tôt cette année.

Écrit par Rik Henderson.