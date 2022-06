Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Atari a créé une bonne surprise en annonçant Atari 50 : The Anniversary Celebration, une collection de jeux rétro qui couvrira les 50 ans d'histoire de la célèbre marque dans l'industrie du jeu vidéo.

Créée en partenariat avec Digital Eclipse, elle comprendra plus de 90 jeux au total, dont six nouveaux qui s'inspireront du catalogue des classiques proposés.

Mais il n'y aura pas que des jeux, des images et des vidéos d'archives seront également disponibles pour vous expliquer l'histoire de ce que vous jouez, ainsi que des interviews pour ajouter un contexte supplémentaire.

La collection comprendra des frises chronologiques de l'histoire d'Atari que vous pourrez faire défiler, en apprenant au fur et à mesure et en vous arrêtant pour jouer aux jeux présentés quand vous le souhaitez, ce qui en fera une excellente expérience d'apprentissage pour tous ceux qui souhaitent rafraîchir leur connaissance de l'histoire.

Le jeu sera lancé en novembre 2022 et devrait être disponible sur toutes les plateformes imaginables : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC et Switch. Il sera également disponible sur le VCS d'Atari, qui est une version quelque peu unique du mini-PC.

Écrit par Max Freeman-Mills.