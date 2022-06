Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le premier jeu Stalker a connu un succès culte, un jeu de tir bizarre et souvent piquant qui emmenait les joueurs au cœur de la zone de radiation de Chornobyl pour découvrir d'horribles secrets et anomalies.

Le jeu a eu droit à des suites sous la forme de Call of Pripyat et Clear Sky, mais les fans dévoués ont dû attendre plus de dix ans pour avoir un deuxième jeu complet. C'est maintenant chose faite - découvrez tous les détails clés ici.

Le lancement de Stalker 2 était initialement prévu pour août 2022, mais son développeur ukrainien GSC Game World a dû repousser le jeu en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, sans surprise.

Cela fait 111 jours que la guerre a fait irruption chez nous, changeant tout et tout le monde autour. GSC Game World est une société ukrainienne, notre histoire est donc similaire.https://t.co/jeNu3TLRs7#GoodHuntingStalker #CheckPDA #GSC #stalker2 #devhighlight- S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) 14 juin 2022

Cela signifie qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une fenêtre de sortie prévue pour 2023 pour le jeu, qui est apparemment de retour en production active, bien que les événements du monde réel signifient que la date pourrait glisser davantage.

Les premiers jeux Stalker étaient classiques pour ce qui est de mettre votre PC à rude épreuve - ils ne fonctionnaient pas très bien, mais pouvaient avoir l'air tristement impressionnant si vous parveniez à activer tous leurs paramètres (et à récupérer certains mods clés).

Nous espérons que cela ne sera pas un problème cette fois-ci, mais Stalker 2 est bel et bien confirmé pour les PC Windows. Il sera également disponible sur Xbox Series X/S et fera partie du Xbox Game Pass, ce qui vous permettra d'y jouer sans frais supplémentaires si vous êtes abonné.

On ne sait pas encore si le jeu sera disponible sur la PlayStation 5, mais nous pensons qu'il pourrait bien arriver sur la plateforme de Sony.

En réalité, nous ne savons pas encore grand-chose de l'histoire que racontera Stalker 2. Ses développeurs ont parlé des principes plutôt que des détails de ce que vous allez faire et des personnes que vous allez rencontrer.

Cela nous laisse tout de même quelques concepts qui devraient être fiables, notamment que le jeu se déroulera à nouveau dans la vaste zone de contamination autour de Tchernobyl, et que vous devrez vous aventurer dans des zones remplies d'anomalies qui peuvent changer le monde qui les entoure de manière puissante.

Il y aura d'autres charognards et factions à affronter et à combattre, et nous prévoyons de nombreux personnages non joueurs que vous pourrez aider si vous le pouvez. Si c'est comme dans les jeux précédents, vous devrez également les garder en vie pour répondre aux exigences des différentes fins.

D'après la bande-annonce ci-dessous, il semblerait que vous incarniez un personnage masculin appelé Skif, mais nous n'avons pas la confirmation qu'il soit possible de le personnaliser.

Nous avons eu un aperçu complet du gameplay de Stalker 2 en 2021, avec une démo de cinq minutes entre un groupe discutant de la Zone autour d'un feu de camp et des extraits du joueur en train de combattre et d'explorer.

Comme on peut s'y attendre, il s'agit d'un jeu de tir à la première personne qui met l'accent sur les éléments de combat et de survie, vous obligeant à récupérer des armes et des munitions afin de rester suffisamment protégé pour survivre.

Il y a quelques clips de scénarios de combat qui montrent ce qui semble être un jeu d'armes assez percutant avec une gamme d'armes. Les lunettes ont l'air réalistes et ont des usages limités et spécifiques, contrairement à ce qui se passe dans un jeu plus nerveux comme Call of Duty : Modern Warfare 2.

Cependant, il y aura également des armes expérimentales extrêmement puissantes à trouver et à utiliser si vous le pouvez, comme le fusil électrique ressemblant à un railgun que nous voyons dans le trailer de gameplay.

Vous pouvez également voir quelques exemples différents d'anomalies, y compris des flaques anti-gravitationnelles suspendues dans le ciel qui peuvent faire exploser des êtres vivants sans un moment de préavis. Vous devrez faire appel à la technologie pour vous aider à les éviter.

En plus des ennemis humains, il y aura de nombreux mutants monstrueux à éviter ou à affronter, et nous en voyons de petits et de grands exemples, y compris un humanoïde terrifiant qui peut entrer et sortir de notre monde pour éviter nos balles.

Le jeu a l'air d'une puissance visuelle, tout comme ses prédécesseurs l'étaient à l'époque, et il a des éclairages à tomber par terre, avec des nuits d'orage et des laboratoires effrayants éclairés par de sinistres lueurs vertes. On peut supposer que le jeu fera bon usage du ray-tracing, et il sera intéressant de voir s'il y parvient sur consoles.

Écrit par Max Freeman-Mills.