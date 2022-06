Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bayonetta 3 a mis du temps à arriver - le dernier jeu est sorti en 2014, après tout, donc nous avons largement dépassé le stade où une autre suite est attendue.

La série de jeux d'action bombastique a des légions de fans dévoués, et nous avons droit à une troisième sortie, mais les détails ont été minces sur le terrain. Découvrez tous les points clés ici même.

La première confirmation officielle de Bayonetta 3 remonte à la fin de l'année 2017, lorsqu'il a été annoncé aux Game Awards avec le très bref teaser que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Nous n'avons ensuite plus eu de nouvelles pendant quatre longues années, avant qu'un autre trailer ne fasse surface lors d'un Nintendo Direct de bienvenue pour montrer le premier gameplay et confirmer que Bayonetta 3 devrait sortir en 2022, bien que nous ne sachions pas exactement quand.

Comme les deux bandes-annonces l'ont clairement indiqué, Bayonetta 3 arrivera sur une plateforme et une seule : la Nintendo Switch.

Bien que le premier jeu ait été disponible sur quelques consoles, Bayonetta 2 n'est apparu que sur la Wii U avant d'être réédité sur la Switch, et il semblerait que PlatinumGames soit heureux de garder les choses limitées à Nintendo à nouveau.

Rien ne dit qu'il pourrait être porté à l'avenir, mais si vous voulez jouer à Bayonetta 3 au lancement, vous aurez besoin d'une Switch pour le faire.

L'histoire de Bayonetta à travers les deux jeux jusqu'à présent a été franchement déséquilibrée, avec des boucles temporelles et des voyages dans le temps se mêlant à des démons paranormaux fous et à une guerre entre des dieux eldritch via leurs adorateurs ou adversaires terrestres.

Si vous n'avez pas joué aux deux derniers jeux, nous pensons qu'il est presque garanti que vous pourrez vous lancer dans Bayonetta 3 sans autre connaissance que le fait qu'il s'agit d'un monde de démons et de nonnes guerrières qui utilisent leurs cheveux semi-sensibles pour combattre le mal.

Si cela semble fou, eh bien, Bayonetta est plus qu'un peu fou et s'appuie fortement sur son ton campagnard et fou pour servir des histoires mélodramatiques tordues où l'histoire est très secondaire par rapport à l'action, et nous sommes presque sûrs que nous aurons encore la même chose dans le troisième volet.

Il est intéressant de noter que la deuxième bande-annonce se termine par un mystérieux personnage armé d'une épée, dont le design est entièrement nouveau pour la série. Serait-ce un nouvel adversaire à affronter pour Bayonetta ?

La deuxième bande-annonce de Bayonetta 3, diffusée à la fin de l'année 2021, est un aperçu plus long qui nous donne quelques bribes de gameplay à se mettre sous la dent, et vous pouvez constater qu'il s'agit d'une évolution en douceur des combats que nous avons tant appréciés dans les deux premiers jeux.

Une fois de plus, vous pouvez combiner des attaques à distance à l'aide des pistolets de Bayonetta avec des assauts rapprochés à l'aide de coups de pied et de coups d'estoc, en vous renforçant pour pouvoir déclencher des attaques capillaires qui font plus de dégâts et des attaques de torture qui achèvent les ennemis de manière BDSM.

Cette fois, il semble que Bayonetta aura un contrôle encore plus direct sur les super-entendants qu'elle invoque parfois, avec un combat où l'on a l'impression d'être un kaiju.

Les graphismes sont assez proches de ceux de Bayonetta 2, ce qui n'est pas une grande surprise puisque le jeu est également sorti sur la Switch, mais nous pourrions avoir des performances plus fluides puisque PlatinumGames a eu plusieurs années pour se familiariser avec les particularités du matériel.

La superbe dynamique du temps des sorcières, qui vous permet d'entrer au ralenti lorsque vous exécutez une esquive au bon moment, est clairement de retour, et l'échelle semble encore plus grande que jamais, ce qui n'est pas peu dire pour une franchise aussi grandiloquente.

Écrit par Max Freeman-Mills.