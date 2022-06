Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - S'en tenir à ce que l'on connaît peut parfois être un moyen fiable de réussir, il ne faut donc pas s'étonner que l'un des créateurs de Dead Space soit de retour avec un autre jeu d'horreur spatial lent et terrifiant.

Le protocole Callisto a l'air épouvantable et gore, et il sort très bientôt, alors découvrez tous les détails clés à son sujet ici même.

Nous savons que The Callisto Protocol sortira le 2 décembre 2022, juste à temps pour donner aux joueurs une dose d'horreur avant les vacances s'ils le souhaitent.

D'après ce que nous avons vu lors du Summer Games Fest, le jeu a l'air très abouti, mais comme toujours, prenez la date avec des pincettes - nous sommes tous habitués à ce que des jeux soient retardés, après tout.

The Callisto Protocol est confirmé pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Cela signifie que vous pourrez jouer à des jeux de ce type sur les plateformes les plus récentes.

Cela signifie que vous pourrez en profiter sur pratiquement toutes les consoles modernes, à l'exception de la Nintendo Switch.

Cependant, nous vous conseillons évidemment d'opter pour les versions prévues pour la PS5 et la Xbox Series X/S, qui fonctionneront de manière plus fiable et offriront une meilleure fidélité visuelle.

Il est intéressant de noter que l'approche de l'histoire de The Callisto Protocol a subi un changement majeur, avant d'entrer dans les détails. Lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, il a été présenté comme faisant partie d'un univers en expansion par l'éditeur Krafton, lié à sa franchise principale, PUBG.

C'était quelque chose qui allait toujours être un peu tiré par les cheveux - un jeu d'horreur spatiale de science-fiction lié à un jeu de tir de bataille royale des temps modernes ? Heureusement, cette idée a été abandonnée. En mai 2022, nous avons eu la confirmation que le jeu se déroule désormais dans son propre monde, avec un scénario indépendant.

FYI @CallistoLe jeu a sa propre histoire et son propre monde. Il ne se déroule plus dans l'univers PUBG. Il faisait à l'origine partie de la chronologie de PUBG, mais est devenu un monde à part entière. PUBG est génial, & nous aurons toujours des petites surprises pour les fans, mais TCP est son propre monde, sa propre histoire et son propre univers - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 26 mai 2022

Dans cet univers, nous incarnons Jacob Lee, emprisonné sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, dans une prison appelée Black Iron. À l'extérieur de sa cellule, les choses se gâtent car une mystérieuse maladie ou infection s'abat sur les prisonniers et le personnel de la prison.

Vous serez bientôt libéré et n'aurez qu'un seul objectif : survivre à tout ce qui se passe et quitter Callisto si vous le pouvez.

C'est là que les choses deviennent intéressantes. Glen Schofield, que vous pouvez voir ci-dessus parler de l'histoire du jeu, est l'un des créateurs de Dead Space, et les similitudes entre The Callisto Protocol et cette franchise à succès sont incroyablement claires.

Vous incarnez une fois de plus un type qui se déplace lentement, avec sa barre de santé affichée à l'arrière de son corps, et vous utilisez une sélection d'armes à projectiles dont le nombre de munitions est projeté dans leur dos plutôt que superposé sur un HUD intrusif.

Il s'agit également d'un jeu d'horreur atmosphérique dans l'espace, avec des ennemis extraterrestres qui ont muté et horriblement remodelé les corps humains pour en faire des monstruosités horrifiantes, et des animations de mort qui peuvent vous marquer à vie lorsque vous vous plantez.

Les choses sont donc très réminiscentes, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et avec un remake de Dead Space lui-même qui est également prévu, les choses s'améliorent pour les fans de science-fiction et d'horreur.

Schofield a déclaré que les munitions seront rares à tout moment, dans le plus pur style survival horror, et que vous devrez donc utiliser l'environnement pour vous aider, et nous avons vu des moments où des ventilateurs et des conduits d'aération en rotation ont aidé le joueur à se débarrasser d'ennemis (ou à se faire éviscérer lui-même).

Il y a également eu des aperçus d'une amélioration technologique appelée Grip, qui permet à Jacob de saisir des objets lourds, y compris des ennemis, pour les déplacer - cela ouvre de nombreuses possibilités et semble vraiment cool lorsque vous l'utilisez.

Il s'agit d'un divertissement étrange, mais l'accent est également mis sur l'horreur, alors attendez-vous à une tension croissante et à des frayeurs au moment où vous êtes le moins prêt. Vous ne voudriez pas qu'il en soit autrement !

