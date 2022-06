Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hollow Knight est l'un des jeux indépendants les plus impressionnants auxquels nous ayons joué - même des années après sa sortie, il possède toujours une aura à laquelle nous jugeons tous les autres platfomers metroidvania.

Nous savons depuis des années que Team Cherry travaille sur un jeu de suivi, Hollow Knight : Silksong, mais avec très peu d'informations au-delà de cela. Voici tous les détails clés pour vous.

Silksong a été annoncé en fanfare en 2019 lors d'un Nintendo Direct, et sa première bande-annonce est remarquablement étoffée pour un jeu qui est ensuite resté assez silencieux pendant pratiquement trois ans.

Elle contient de nombreux extraits de gameplay, mais ne se termine pas du tout par l'annonce d'une date de sortie. Des années plus tard, en juin 2022, nous avons revu le jeu lors du showcase d'été de Xbox, qui s'est engagé à montrer les jeux qui sortiraient au cours des 12 prochains mois.

Cela signifie que notre dernière impression est que Silksong devrait sortir d'ici juin 2023 - mais nous ne parierions pas la maison sur cela, car le jeu a déjà été sombre sur nous avant.

Grâce aux différentes annonces, nous pouvons nous faire une idée assez précise de l'endroit où vous pourrez jouer à Silksong. Nous savons qu'il sera sur Xbox Series X/S le jour du lancement, et qu'il sera inclus dans le Xbox Game Pass sans frais supplémentaires, pour commencer.

Le jeu a d'abord été annoncé pour la Nintendo Switch, vous pouvez donc être sûr qu'il sera également disponible sur cette console, tandis qu'une page Steam indique également qu'il sera sur PC.

La seule lacune concerne la PS4 et la PS5: aucune mention n'a encore été faite de son arrivée sur les consoles de Sony, malheureusement.

D'après les bandes-annonces qui ont été diffusées jusqu'à présent, il est facile de dire que Silksong poursuit l'histoire de Hollow Knight en termes de gameplay, en vous donnant un nouveau personnage à contrôler, mais avec les mêmes mouvements fluides et les mêmes combats rapides.

Hornet est beaucoup plus grand que Hollow Knight, mais sa panoplie de mouvements est également totalement nouvelle et semble offrir une grande mobilité, qu'il s'agisse de saisies, de plongeons ou de mouvements spéciaux qui lui permettent de se déplacer sur des fils manipulés par son arme à aiguille.

Nous ne sommes pas surpris que l'équipe Cherry ait été capable de préparer des segments de gameplay dès 2019, étant donné que Hornet était un personnage du premier jeu, et qu'ils devaient donc avoir une bonne partie de son design au point pour commencer Silksong.

La première bande-annonce révèle également qu'il y aura au moins 150 nouveaux ennemis à combattre, ainsi qu'une multitude de nouveaux sites à voir grâce à un tout nouveau monde à explorer. Nous espérons que le jeu pourra retrouver le sentiment de mystère et de tension de Hollow Knight grâce à son système d'expérience semblable à celui des Souls, qui pourrait vous faire perdre beaucoup d'expérience si vous mouriez au mauvais moment.

On peut également supposer qu'à l'instar de Hollow Knight, Silksong proposera un post-game de taille pour les joueurs les plus assidus. Si vous voulez des plateformes si précises que c'en est presque risible, et des combats si impitoyables qu'ils vous arracheront les cheveux, nous sommes sûrs que Silksong vous offrira les deux options une fois que vous aurez terminé l'histoire principale.

Nous avons rencontré Hornet au cours de Hollow Knight, d'abord en tant qu'adversaire avant de la convaincre de nous aider (selon l'ordre exact dans lequel vous avez fait les choses), et la véritable fin de Hollow Knight l'a laissée sans le Chevalier.

Nous n'entrerons pas dans les détails de la raison, pour ceux qui ne savent pas comment le jeu se termine (ou qui ont obtenu une fin moins difficile à obtenir, ce qui est juste), mais cela signifie que nous ne savons pas vraiment ce que Hornet va faire.

Le jeu pourrait être une préquelle, ou Hornet pourrait se déplacer vers de nouvelles terres, mais dans tous les cas, nous savons que nous sommes dans un nouveau cadre avec de nouveaux boss et donc vraisemblablement un nouveau "grand méchant" pour remplacer le Radiance qui était finalement à la source du malaise dans Hollow Knight.

Écrit par Max Freeman-Mills.