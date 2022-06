Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le plus grand salon du jeu vidéo au monde reviendra l'année prochaine, cela a été confirmé.

L'E3 2023 marquera le premier événement en personne depuis 2019, mais intégrera également certaines des leçons apprises pendant la pandémie, avec une plus grande présence numérique également.

Le responsable de l'organisation du salon, Stan Pierre-Louis de l'ESA, a déclaré au Washington Post que l'E3 2023 était toujours d'actualité, malgré les rumeurs selon lesquelles les grandes marques de jeux préféreraient organiser leurs propres événements.

"Je pense que ce qui est génial dans toute cette expérimentation, c'est que les entreprises de toutes tailles essaient de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour promouvoir les produits et le contenu qu'elles cherchent à partager avec les consommateurs", a-t-il déclaré.

"Et je pense qu'il y a un espace pour un salon physique. Je pense qu'il est important d'avoir une portée numérique. En combinant ces deux éléments, je pense qu'il y a un élément essentiel de ce que nous pensons que l'E3 peut fournir."

Certaines critiques ont suggéré que l'E3 2022, qui aurait commencé cette semaine s'il n'avait pas été annulé, a été en partie mis de côté en raison d'un manque d'intérêt. Pierre-Louis a affirmé le contraire, suggérant que c'était entièrement dû à la pandémie : "Ce que je peux vous dire, c'est que le Covid a été un facteur déterminant pour tous ceux qui organisent des événements physiques au cours des trois dernières années."

Si l'E3 n'aura peut-être pas lieu cette année, son rival uniquement virtuel, le Summer Game Fest, bat déjà son plein.

Un nouveau PlayStation State of Play a été diffusé la semaine dernière et d'autres événements sont prévus au cours des prochaines semaines, notamment le grand événement Xbox et Bethesda Games Showcase le dimanche 12 juin 2022.

Écrit par Rik Henderson.