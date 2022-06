Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Capcom se met dans l'esprit de la saison estivale des jeux vidéo et a révélé qu'il allait organiser très prochainement un showcase pour certains de ses prochains jeux.

Vous trouverez ici tous les détails concernant la date du spectacle.

Capcom a annoncé la tenue du salon au début du mois de juin 2022, et l'attente ne sera pas longue : le Capcom Showcase aura lieu le 13 juin 2022.

Nous vous présentons le #CapcomShowcase, un nouvel événement numérique diffusé en direct qui vous fournira les dernières informations sur les jeux #Capcom. Rendez-vous le 13 juin à 15 heures PT pour environ 35 minutes d'informations et de mises à jour détaillées sur les titres Capcom annoncés précédemment.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz- Capcom USA (@CapcomUSA_) 7 juin 2022

L'émission débutera à 15 h 00 PT, 18 h 00 ET, 11 h 00 BST ou 12 h 00 CET, selon l'endroit où vous vous trouvez.

Il s'agira d'un stream en ligne simultané, qui durera environ 35 minutes.

Bien que les URL n'aient pas encore été mises en ligne pour le stream, Capcom a confirmé qu'il sera diffusé à la fois sur ses canaux YouTube et Twitch, vous pourrez donc visiter l'un ou l'autre pour trouver le stream.

Vous pourrez donc vous rendre sur l'une ou l'autre de ces chaînes pour suivre le streaming. Nous intégrerons également la vidéo en haut de cette page une fois que l'URL sera en ligne.

Capcom a déjà dévoilé pas mal de choses ces dernières semaines. Nous pensons donc que nous verrons davantage de ses annonces les plus importantes. Cela signifie probablement un autre showcase de gameplay pour le Street Fighter 6 récemment annoncé.

Nous espérons également voir un peu plus du remake de Resident Evil 4, annoncé lors du dernier stream State of Play de Sony. On pourrait également avoir des nouvelles de Pragmata, un jeu que Capcom avait annoncé lors de la présentation de la PS5.

Capcom a déclaré que la mise à jour se concentrerait sur les jeux déjà annoncés, et qu'il serait donc préférable de ne pas s'attendre à des révélations fracassantes.

Écrit par Max Freeman-Mills.