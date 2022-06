Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ce n'est pas la première fois que nous retournons à Resident Evil 4 - Capcom a confirmé, lors de la présentation du State of Play de juin 2022, que l'un de ses jeux les plus réussis est en cours de remake pour les consoles next-gen et le PC.

Le jeu va être mis à jour aux normes de 2023, selon Capcom, et devrait donc être absolument superbe, étant donné à quel point Village était impressionnant l'année dernière. Voici tous les éléments clés pour vous.

La bande-annonce de Resident Evil 4 est apparue lors d'un événement PlayStation State of Play au début du mois de juin 2022, et était ce qui est le plus rare : une révélation de jeu qui se termine par une date concrète.

Grâce à cette bande-annonce, nous savons que le jeu sortira le 24 mars 2023. Vous avez donc encore un peu de temps à attendre avant de pouvoir vous glisser à nouveau dans la peau de Leon.

Bien que le jeu ait été présenté dans le cadre d'un événement PlayStation, il ne sera pas exclusif à la plate-forme de Sony. Resident Evil 4 sortira sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox Series X/S et PC. Enfin, le jeu sera compatible avec le PSVR 2, le casque de réalité virtuelle de nouvelle génération de Sony.

Cela signifie que le jeu fait l'impasse sur les consoles de dernière génération, une étape importante. Cela dit, d'ici sa sortie, la PS5 et la Xbox Series X/S seront sorties depuis plus de deux ans, ce qui signifie que nous sommes dans une phase où les sorties commencent à faire l'impasse sur les anciennes consoles au profit de performances plus ciblées.

Nous allons rester vagues au cas où vous n'auriez jamais joué au premier Resident Evil 4, sur l'une des très nombreuses plateformes sur lesquelles il a été réédité depuis sa sortie.

Dans ce jeu, Leon Kennedy, star de Resident Evil 2, entreprend une mission périlleuse pour sauver la fille du président américain. Elle a été enlevée par une secte basée dans la campagne espagnole, ce qui fait que la série s'enfonce un peu dans la nature.

Là-bas, un mystérieux fléau a rongé la communauté et l'a rendue furieuse et violente, laissant à Leon une multitude d'embuscades et de pièges à déjouer.

Pendant ce temps, les manigances typiques de Resident Evil, impliquant Albert Wesker et Ada Wong, entre autres, se déroulent en arrière-plan. Tout cela donne lieu à l'une des histoires les plus pulpeuses de Resident Evil, malgré un ton parfois assez réaliste.

Bien sûr, nous ne savons pas dans quelle mesure Capcom va modifier l'histoire et le scénario - ses remakes de Resident Evil 2 et 3 ont fait quelques mises à jour et allongé certaines sections pour des raisons de rythme plutôt que de laisser les choses exactement comme dans votre mémoire, après tout.

Cela signifie que l'une des campagnes les plus connues du jeu pourrait bien réserver quelques surprises lors de la sortie de Resident Evil 4.

Resident Evil 4 a marqué un grand pas vers un gameplay riche en action pour la série lors de sa sortie, et nous imaginons que les choses resteront ainsi pour son remake, avec Leon abattant de grandes foules d'ennemis avec des munitions limitées.

D'après la bande-annonce, on peut déjà dire que les graphismes ont fait un grand pas en avant, avec notamment des éclairages beaucoup plus réalistes, ce qui pourrait donner à un grand nombre de lieux un aspect beaucoup plus effrayant et atmosphérique, qu'il s'agisse d'intérieurs de châteaux ou de maisons délabrées.

Nous pouvons apercevoir des personnages qui reviennent et qui aideront Leon tout au long de son parcours, et le jeu le fait également guider Ashley (la cible du kidnapping) pendant une grande partie du jeu. Il sera donc intéressant de voir si Capcom a rendu ce processus d'escorte un peu plus fluide et plus facile à contrôler.

Écrit par Max Freeman-Mills.