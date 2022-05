Conseils aux joueurs professionnels pour jouer au mieux de leurs capacités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les jeux sont un gros business. On estime que les jeux sur téléphone portable représenteront environ 93,2 milliards de dollars (73,7 milliards de livres sterling) rien qu'en 2021, les jeux sur console 50,4 milliards de dollars, tandis que les jeux sur PC auraient rapporté environ 36,7 milliards de dollars l'année dernière.

Cela représente 180,3 milliards de dollars pour la seule année 2021. Et ce chiffre est en hausse. Il ne s'agit plus d'une activité de niche pratiquée par des adolescents dans leur chambre, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Il s'agit de l'industrie du divertissement la plus rentable qui soit et ses ramifications touchent à peu près tout le monde. Même ceux qui prétendent ne pas s'intéresser aux jeux peuvent jouer à Candy Crush sur leur smartphone ou à Wordle sur leur ordinateur de bureau.

Nous sommes également à une époque où les prouesses des joueurs ne se limitent plus à un tableau des meilleurs scores sur une machine d'arcade dans un magasin de kebab. Non seulement ils peuvent se vanter en ligne devant leurs amis et leurs adversaires dans des escarmouches multijoueurs, mais ils ont aussi la possibilité d'utiliser leurs compétences sur une scène professionnelle dans le monde des eSports.

Les équipes professionnelles de jeux comme CS:GO, Valorant et Fortnite commencent à se faire connaître après des années de croissance du sport, tandis que les équipes de football professionnel ont même formé leurs propres équipes d'eSports pour affronter les meilleurs de la FIFA. Les équipes de football professionnel ont même formé leurs propres équipes de sport électronique pour affronter les meilleurs joueurs de FIFA. Il y a beaucoup d'argent à gagner au niveau professionnel.

Cependant, plus les enjeux augmentent, plus la pression augmente. Et c'est là que des gens comme Edgar Chekera interviennent. En tant que responsable des performances chez Guild Esports, il s'occupe du bien-être psychologique des joueurs professionnels, les aidant à gérer le stress du jeu compétitif.

Nous nous sommes entretenus avec lui pour le Pocket-lint Podcast et il a eu la gentillesse de nous donner quelques conseils sur ce qu'un joueur peut faire en dehors de l'entraînement sur le jeu lui-même, afin d'améliorer ses chances de réussite, que ce soit au niveau professionnel ou simplement à la maison lorsqu'il joue sur une console. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles si vous prenez vos jeux vidéo au sérieux.

"L'épuisement est un problème majeur dans le sport électronique, car on peut y jouer pendant des heures", nous dit Chekera. "Il est donc important d'introduire des stratégies de prise en charge personnelle.

"Il faut amener les gens à comprendre ce qu'ils aiment faire en dehors du jeu. C'est ce qui se fait normalement dans les sports traditionnels, par exemple en faisant comprendre aux gens qu'ils ne sont pas seulement des exécutants, mais qu'il y a aussi des choses en dehors de la performance qu'ils font bien et qu'ils aiment.

Je cherche également à aider les joueurs à comprendre des questions telles que : "Qui êtes-vous ?", "Que valorisez-vous ?", "Qu'est-ce qui compte pour vous ?". Cela peut être la famille, les amis, l'art, la créativité."

Bien que le stigmate de l'eSports soit qu'il s'agit d'une poursuite non saine, jouer à votre meilleur exige le contraire, en fait.

"Je dis aux joueurs de se demander : "De combien de sommeil avez-vous l'impression d'avoir besoin ?", et de se pencher sur la nutrition", a-t-il expliqué. "L'alimentation va être importante. Si vous mangez mal, vous allez facilement vous sentir épuisé, vos ressources mentales vont être oblitérées.

"[Il est également important d'] introduire des pratiques de conditionnement musculaire, même s'il s'agit simplement de marcher un peu, de faire fonctionner les poumons."

"Je pense que toute personne qui se rend dans un environnement sous haute pression, quel qu'il soit, doit apprendre à être un peu plus consciente d'elle-même", ajoute Chekera. "Pour cela, j'insiste vraiment sur l'utilisation de la réflexion.

"Une pratique réflexive structurée peut se résumer à de simples questions et à une étape : "Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui ?", "Qu'est-ce qui s'est moins bien passé ?", et ensuite établir un plan d'action.

"Je pense que cette dernière partie est normalement la plus difficile à faire pour les gens, parce que c'est comme une compétence. Nous sommes habitués à ce qu'on nous dise ce qu'il faut faire et à ce que nous fassions ce qu'il faut. Mais, réfléchir vous donne les rênes un peu plus où vous pensez introspectivement, comme, "Ok, c'est ce que je dois potentiellement travailler". Et, plus précisément, voici les stratégies que je peux utiliser".

"Je pense que le dernier conseil est d'être un peu plus attentif, d'être présent dans le moment présent. Personne ne vous force à faire ça, vous le faites parce que vous aimez ça.

"Il faut vraiment profiter du moment présent parce que, bien que ce soit une situation sous pression, c'est un peu un privilège. Essayez d'en profiter autant que vous le pouvez."

Vous pouvez écouter l'intégralité de la conversation avec Edgar Chekera de Guild Esports dans l'épisode 156 du podcast Pocket-lint disponible dès maintenant.

Écrit par Rik Henderson.