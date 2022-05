Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La saga Witcher est devenue un phénomène interculturel, et l'adaptation télévisée des livres sources par Netflix n'a fait que renforcer l'intérêt pour la série de jeux de CD Projekt Red consacrée à Geralt de Rivia.

The Witcher 3 : Wild Hunt est sorti en 2015 et, à part quelques excellentes extensions, c'est le dernier jeu complet de la série The Witcher, mais nous savons maintenant qu'un autre est à venir. Découvrez tous les détails clés, ici même.

CD Projekt Red a annoncé que le prochain jeu The Witcher était en préparation pour mars 2022, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles le jeu reviendrait effectivement à l'univers de la dark fantasy après avoir tâté de la science-fiction dans Cyberpunk 2077.

Il est évident que le jeu n'en est encore qu'aux premiers stades de son développement et que le développeur a simplement voulu faire savoir ce qu'il entreprenait, sans donner de détails concrets.

L'annonce contient cependant quelques détails clés, notamment le fait que le jeu sera construit sur le moteur Unreal Engine 5 d'Epic, plutôt que sur le propre moteur de CD Projekt comme la plupart de ses jeux par le passé. Il s'agit d'un changement majeur, mais il pourrait s'agir d'une réaction intelligente aux énormes problèmes techniques qui ont affecté Cyberpunk lors de sa sortie.

Cependant, il n'y a pas de date de sortie ni même de fenêtre - le jeu est encore loin, bien qu'il ait terminé la phase de conception et soit passé en pré-production en mai 2022, selon ses développeurs.

Q1 2022 - mise à jour financière de Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD PROJEKThttps://t.co/dKIChe4Wbo- CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 26 mai 2022

Cela signifie tout de même qu'il faudra attendre au moins deux ou trois ans avant d'avoir une date de sortie, alors ne comptez pas jouer à The Witcher 4 avant fin 2024.

Bien sûr, nous appelons le jeu "The Witcher 4" pour le moment, puisqu'il s'agit du quatrième jeu principal de la série, mais nous ne savons pas vraiment comment il s'appellera. Après le premier jeu, chaque titre Witcher avait un sous-titre (Assassin of Kings et The Wild Hunt, respectivement), il se pourrait donc que nous ayons droit à une entrée numérotée avec un nouveau sous-titre.

Qu'est-ce que Nvidia Advanced Optimus et comment peut-il économiser la batterie de votre ordinateur portable ? Par Pocket-lint International Promotion · 30 Peut 2022

De même, les annonces laissent ouverte la possibilité que nous n'ayons pas une suite complète, mais plutôt une continuation spirituelle, avec de nouveaux personnages et peut-être de nouveaux lieux. Tout est en suspens, mais pour l'instant, nous n'avons aucune idée du nom que portera le jeu.

Dans la lignée des spéculations sur le titre du jeu, l'histoire pourrait prendre une multitude de directions. Si les jeux ont déjà couvert une grande partie des voyages de Geralt et de Ciri, notamment dans The Witcher 3, il reste encore beaucoup d'éléments des livres qui pourraient être utilisés.

D'une part, Geralt est un homme de longue date qui pourrait facilement se prêter à des histoires sous forme de flashbacks, avec un point de vue plus jeune, et d'autre part, les aventures de Ciri dans différentes réalités offrent également de nombreuses possibilités.

L'image teaser montre un autre type de médaillon Witcher, un chat ou un lynx, ce qui laisse penser que nous pourrions rencontrer un tout nouveau protagoniste issu d'une autre école Witcher, désormais inconnue.

Ce serait intriguant, tandis que la quantité de neige dans l'image teaser suggère également que nous pourrions être dans un temps plus hivernal de lui quand le jeu fait finalement surface.

Nous pouvons être sûrs de certains éléments des systèmes du jeu à venir. Nous supposons que les combats de type hack-and-slash RPG seront de retour, avec un système de combat encore plus fluide et plus réactif.

Si vous incarnez un Witcher, les signes magiques vous permettront à nouveau de vaincre vos adversaires, et nous espérons également que le jeu sera un autre titre à monde ouvert. Le passage à un monde ouvert complet a été révélateur pour The Witcher 3, après tout.

D'un point de vue graphique, il est presque garanti que le jeu ne fonctionnera que sur le matériel de la génération actuelle, c'est-à-dire la PS5, la Xbox Series X/S et le PC, et nous pourrions donc avoir droit à un jeu visuellement époustouflant. Si les performances de Cyberpunk, maintenant que sa version next-gen est sortie, peuvent servir de guide, les choses pourraient être vraiment magnifiques.

Écrit par Max Freeman-Mills.