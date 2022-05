Ted Lasso pourrait être un personnage jouable dans MultiVersus.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La réponse de Warner Bros à Super Smash Bros, MultiVersus, a déjà un mélange éclectique de personnages dans le roster, mais il semble qu'il y en ait d'autres en route.

L'utilisateur de Reddit à l'origine de la fuite du jeu, u/hugeleakeractually, a suggéré qu'il y avait une poignée d'ajouts surprises en magasin.

La plus surprenante d'entre elles pourrait être Ted Lasso, le personnage titulaire de l'une de nos émissions préférées sur Apple TV.

D'autres inclusions inhabituelles sont le joueur de basket-ball de la NBA Lebron James, The Hound et Daenerys de Game of Thrones, et Godzilla de, eh bien, Godzilla.

Le post note que, bien que l'exploration des données suggère que ces personnages sont pour la plupart terminés, il est peu probable qu'ils soient dans le jeu dès le premier jour.

La fuite dit : "Définir le lancement est difficile à faire de toute façon, la plupart de l'équipe ne pense pas au jeu dans ce sens. Il a toujours été destiné à être un titre de service en direct. Selon certaines définitions, ce test Alpha était le lancement."

Le post Reddit note également que Mad Max et Harry Potter, dont l'inclusion a été divulguée précédemment, ont été mis en attente, probablement en raison d'un problème lié à la propriété intellectuelle.

L'informateur laisse également entendre qu'il a d'autres informations à divulguer, nous serons donc attentifs à la suite.

MultiVersus sera free-to-play et la bêta ouverte sortira sur PC, Playstation et Xbox à partir de juillet 2022.

Écrit par Luke Baker.