(Pocket-lint) - Lorsque vous pensez à un PC de jeu, surtout s'il s'agit d'un PC pré-construit, il y a de fortes chances que vous imaginiez une grande tour d'ordinateur, le genre qui prendrait une énorme place, que ce soit sur le dessus ou le dessous d'un bureau.

Bien que ce type de construction soit populaire pour son agencement simple et qu'il puisse accueillir des tas de composants, ce n'est pas la seule solution. Peu de PC le démontrent plus parfaitement que le One i300 de Corsair, un PC de jeu qui redéfinit la quantité d'espace que les graphiques de haute qualité exigent de vous. Voici pourquoi vous devriez envisager d'acquérir ce chef-d'œuvre pré-construit plutôt que de construire votre propre ordinateur en forme de puzzle.

La principale caractéristique du One i300 est assez évidente : il est remarquablement petit. Il s'agit toujours d'une tour en termes d'orientation, mais elle occupera beaucoup moins d'espace au-dessus ou au-dessous de votre bureau, ce qui vous permettra de déplacer votre décor ou vous-même sans compromis.

Cela le place dans la même catégorie qu'une console de salon comme la Xbox Series X, plutôt qu'un PC de jeu à part entière, ce qui reste remarquable chaque fois qu'on en voit un. Il ne devrait tout simplement pas être en mesure d'intégrer les spécifications qu'il gère ! Mais, surtout, il est livré entièrement assemblé. Construire son propre PC compact peut être un véritable défi, c'est pourquoi il est bon de pouvoir compter sur les experts de Corsair pour le faire à votre place.

La taille est une chose, mais nous pensons aussi que le One i300 est vraiment superbe - il dispose d'un éclairage RVB bienvenu à l'extérieur, que vous pouvez personnaliser avec le logiciel iCue de Corsair, leader sur le marché, pour qu'il soit aussi fort ou aussi subtil que vous le souhaitez.

Une finition mate signifie qu'il peut facilement se fondre dans le décor, tandis que la conception signifie que les composants peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes même dans un espace réduit, ce que de nombreux constructeurs de PC auraient du mal à faire dans leurs propres constructions.

Bien sûr, les PC compacts existent en dehors du One i300 - ce sont les spécifications qu'il apporte au facteur de forme qui sont vraiment impressionnantes. Vous disposez d'une Nvidia RTX 3080 Ti à refroidissement liquide, le type de carte graphique sur lequel la plupart des constructeurs de PC bavent, parfaitement alignée à l'intérieur. Cela signifie que vous profiterez de la toute dernière puissance graphique, y compris le photoréalisme indispensable de l'éclairage par traçage de rayons.

Votre processeur est un Intel Core i9-12900K, qui est également une véritable bête, et avec un SSD NVMe pour le stockage de vos données, les temps de chargement sont réduits au minimum et vous passerez le plus de temps possible à jouer, au lieu d'attendre que les barres de progression se remplissent et que les niveaux se chargent.

Dans un boîtier mini-ITX comme celui-ci, vous pourriez vous inquiéter que les thermiques puissent être un problème, mais Corsair a fait un travail stellaire pour s'assurer que le One i300 ne se contente pas d'éviter ces problèmes, il fait extrêmement bien avec l'admission d'air. Le boîtier est doté d'évents intelligents intégrés pour aspirer l'air froid à travers vos composants, tandis que le nombre de ventilateurs qui sont dans le boîtier est vraiment impressionnant.

C'est ce genre d'attention au détail qui peut être difficile à gérer si vous construisez le PC vous-même, surtout dans un boîtier aussi compact, et nous pensons que tout cela est réuni pour faire du Corsair One i300 une option assez impressionnante si vous voulez un PC de jeu plus compact. Rendez-vous sur la boutique en ligne de Corsair pour en savoir plus et pour en commander un vous-même.