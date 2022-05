Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien qu'un bon casque filaire ait toujours sa place, il peut être difficile de résister à la liberté qu'offre un casque sans fil. Combinez cela avec une réponse en fréquence de qualité gaming pour réduire la latence et moins de fils dans votre installation et il est facile de comprendre pourquoi le sans fil est si populaire parmi les joueurs. Heureusement, HyperX propose une large gamme d'options à considérer si vous cherchez à passer au sans fil avec votre prochain casque.

La marque de fabrique de ses appareils est la qualité, mais vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez un budget spécifique à respecter pendant votre recherche de votre prochain casque de jeu. Elle propose des options étonnantes pour un large éventail de budgets, qui sont toutes excellentes à leur prix. Continuez à lire pour découvrir certains de ses choix les plus impressionnants.

Le petit dernier est le Cloud Alpha Wireless, qu'HyperX a présenté au CES 2022, et qui prend place au sommet de sa gamme d'excellents casques. Sa conception cache une foule d'avancées, notamment un système à double chambre pour ses haut-parleurs, pour un son plus précis, et l'inclusion de l'audio DTS.

Il s'agit du premier casque de jeu sans fil offrant jusqu'à 300 heures d'autonomie sur une seule charge, un chiffre tellement énorme que l'on peut imaginer oublier la sensation de charge avant de devoir le rallumer. En plus de cet avantage franchement scandaleux, vous bénéficiez également du confort caractéristique de HyperX, un choix de luxe pour tous ceux qui cherchent un nouveau casque de jeu.

Les bras rouges distinctifs marquent à nouveau le casque le plus emblématique d'HyperX, le superbe Cloud II Wireless, qui reprend l'excellent modèle du casque original et l'améliore de quelques manières subtiles. Ses haut-parleurs de 53 mm sont parmi les meilleurs de l'industrie et sont soigneusement réglés pour vous offrir un son parfaitement équilibré et délicat, tout en étant très puissant.

Le microphone antibruit dont il est équipé est également très utile pour les discussions et les enregistrements en groupe. Il fonctionne aussi bien sur PC que sur PlayStation et, avec une autonomie de 30 heures, vous n'aurez pas à le recharger tous les soirs.

Normalement, on ne s'attend pas à obtenir un jeu sans fil à partir d'un casque fiable à ce prix, mais HyperX a réussi l'improbable sous la forme d'un casque de son surround 7.1 très abordable. Vous pouvez l'utiliser sur PC ou PS4/PS5, bien que le son surround complet fonctionne mieux sur PC.

Comme son nom l'indique, ce casque est très léger, ce qui le rend idéal pour les longues sessions. Nous avons testé de nombreux casques et vous seriez surpris de voir combien d'entre eux commencent à irriter après une heure ou deux. Le microphone peut pivoter pour se dégager lorsque vous ne l'utilisez pas, et l'autonomie de la batterie, qui peut atteindre 17 heures, vous permettra de jouer pendant des heures.

Un peu plus cher, ce casque léger est un autre excellent moyen d'obtenir une expérience sans fil sur PlayStation ou PC sans avoir à se ruiner. Il est assez similaire au casque ci-dessus, mais présente quelques améliorations notables, notamment des composants plus durables.

Vous bénéficiez cependant du même excellent son, grâce aux excellents haut-parleurs de 40 mm d'HyperX, et les commandes audio intégrées vous permettent de régler facilement le volume sans avoir à bricoler en mettant votre jeu en pause. L'adorable design tout blanc s'accorde parfaitement avec la PlayStation 5.

Le design du Cloud Core Wireless DTS est un peu différent, mais il suit le modèle des casques Cloud plus haut de gamme d'HyperX, comme vous le verrez ci-dessous, et c'est un design qui fonctionne parfaitement, ce qui en fait l'un des casques les plus confortables et les plus légers du marché.

Ce modèle est doté de la technologie innovante DTS qui permet d'obtenir un son 3D véritablement immersif lorsque vous vous déplacez dans vos jeux. Cela est également utile si vous cherchez à obtenir un avantage avec l'audio de localisation en multijoueur, ou simplement pour être vraiment immergé dans le monde d'un chef-d'œuvre solo.