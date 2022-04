L'ordinateur de poche Playdate commence enfin à être expédié

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le monde des jeux vidéo peut parfois donner l'impression d'être dominé par trois grands noms, du moins en ce qui concerne les consoles : Nintendo, PlayStation et Xbox. C'est en grande partie vrai, mais des projets plus petits comme le Playdate montrent qu'il y a encore de la place pour l'improvisation.

La petite console portable excentrique, avec un écran noir et blanc et un mécanisme de manivelle unique dans le cadre de son schéma de contrôle, a été annoncée il y a quelques années et devait initialement être expédiée aux utilisateurs à la fin de l'année 2021.

La livraison a été retardée en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement (un problème familier pour Sony et Microsoft, également), mais la Playdate est finalement expédiée aux clients par vagues, comme c'est devenu courant pour les technologies difficiles à obtenir comme le Steam Deck.

Oh ! Une nouvelle vidéo de mise à jour de la Playdate est arrivée !



Elle récapitule les grandes choses pour les développeurs que nous avons publiées cette année, comme Pulp et le Playdate SDK. Profitez-en. https://t.co/LXkuR8Isnk



La mise à jour comporte un élément important. Les Playdate du groupe 1 commenceront à être expédiés...



...aujourd'hui. pic.twitter.com/T58YihE6f3- Playdate (@playdate) April 18, 2022

La console portable jaune vif offre quelque chose d'encore plus unique que le PC de jeu portable de Valve, avec un ensemble de jeux amusants et originaux, et elle a rencontré un grand succès auprès des personnes qui veulent quelque chose d'un peu plus unique pour leurs jeux.

Mais il y a un inconvénient : si vous décidez de commander un Playdate maintenant, vous ne pourrez pas mettre la main sur l'appareil avant 2023, d'après les estimations de son propre fabricant.

Écrit par Max Freeman-Mills.