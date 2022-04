Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série de jeux d'aventure Monkey Island est de retour avec le bien nommé Return to Monkey Island à venir plus tard cette année.

Le scénariste / réalisateur de l'original de 1990 Le secret de l'île aux singes, Ron Gilbert, est à nouveau aux commandes avec son collaborateur de longue date Dave Grossman. Nous pouvons nous attendre une fois de plus à une balade très amusante, c'est sûr.

La voix de Guybrush Threepwood sera également assurée une fois de plus par Dominic Armato.

On sait peu de choses sur le jeu à l'heure actuelle, à l'exception d'une bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessus. Le jeu sera édité par Lucasfilm Games et Devolver Digital.

À l'exception de quelques remasters (de The Secret et Monkey Island 2: LeChuck's Revenge), le dernier opus était Tales of Monkey Island, produit par Telltale Games il y a environ 13 ans.

Cette sortie était dans le format épisodique typique de Telltale dans lequel de nouveaux chapitres étaient publiés à intervalles réguliers. Cependant, il est probable que Return revienne à une version complète du jeu.

Peut-être que cela verra également une passion renouvelée pour un film de Monkey Island, qui était sur les cartes à Amblin Entertainment de Steven Spielberg au début des années 2000, mais rien n'en est sorti. On pourrait aussi l'imaginer devenir une série Netflix à succès.

Pendant ce temps, Return to Monkey Island apparaîtra dans le courant de 2022. Les annonces de la plate-forme doivent encore suivre.

Écrit par Rik Henderson.