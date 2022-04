Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'E3 2022 a été annulé.

L'Entertainment Software Association, qui organise l'E3, a déclaré que l'événement commercial reviendrait l'année prochaine "avec une vitrine revigorée qui célèbre les nouveaux jeux vidéo passionnants et les innovations de l'industrie".

L'ESA avait précédemment annoncé que l'E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, mais maintenant, elle confirme qu'il n'y aura même pas de vitrine E3 numérique cette année. "Au lieu de cela, nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources à offrir une expérience E3 physique et numérique revitalisée l'été prochain", a expliqué l'ESA dans son communiqué . "Qu'elle soit appréciée depuis le salon ou sur vos appareils préférés, la vitrine 2023 réunira la communauté, les médias et l'industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive."

L'E3 est généralement une exposition de trois jours pour les jeux, avec certains des plus grands éditeurs et fabricants de consoles au monde montrant les titres qui sortiront plus tard dans l'année et au-delà. Il est considéré comme l'une des plus grandes expositions liées au jeu . Il a généralement lieu en personne en juin au Los Angeles Convention Center. Il y a débuté en 1995 et s'est tenu chaque année jusqu'en 2020 - date à laquelle il a été annulé pour la première fois. En 2021, il s'est déroulé entièrement en ligne.

Pocket-lint a assisté à l'émission à plusieurs reprises, vous apportant des expériences pratiques des derniers jeux et des dernières nouvelles au fur et à mesure.

Quant à l'E3 2023, actuellement, il devrait être à la fois un événement en ligne et en personne.

Écrit par Maggie Tillman.