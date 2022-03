Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - SteelSeries a lancé un contrôleur de jeu Bluetooth LE pour Android et Chromebook qui offre jusqu'à 90 heures de jeu mobile en continu.

Le SteelSeries Stratus + est le dernier né de sa gamme de contrôleurs sans fil et peut également être utilisé avec Windows lorsqu'il est câblé via un câble USB.

Cependant, il est principalement conçu pour les jeux mobiles Android, grâce à un support de téléphone amovible, et avec les Chromebooks.

La batterie lithium-ion est capable de durer jusqu'à 90 heures sur une seule charge, tandis que la charge rapide peut fournir 12 heures de temps de jeu après seulement 15 minutes.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Il comprend des manettes analogiques ALPS et des déclencheurs de précision "Hall Effect" avec des capteurs magnétiques pour la "bonne sensation".

La connectivité Bluetooth LE réduit la latence au minimum et la manette fait partie de celles recommandées par Nvidia pour sa plateforme de cloud gaming GeForce Now . Le contrôleur est susceptible de fonctionner aussi bien avec des services concurrents, tels que Xbox Cloud Gaming et Google Stadia .

squirrel_widget_6675231

Le SteelSeries Stratus + est disponible à l'achat dès maintenant pour 59,99 $ aux États-Unis, 69,99 € en Europe centrale et 54,99 £ au Royaume-Uni.

Il est livré avec un câble USB A vers USB C (pour le chargement et la connexion filaire à un PC) et le support de téléphone portable à profil mince.

Écrit par Rik Henderson.