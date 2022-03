The Witcher 4 annoncé, à réaliser avec Unreal Engine 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a annoncé un nouvel opus de la série de jeux The Witcher.

Bien que le nom reste à confirmer, The Witcher 4 sera réalisé à l'aide de l'Unreal Engine 5 d'Epic Games.

Il passe de sa propre technologie REDengine, telle qu'utilisée sur les jeux du studio depuis The Witcher 2. La dernière itération du moteur de jeu a conduit au développement de Cyberpunk 2077 , qui a souffert de nombreux problèmes lors de sa sortie sur console en 2020.

En passant à Unreal Engine 5, CD Projekt Red pourra utiliser certaines des fonctionnalités supplémentaires présentées dans The Matrix Awakens et d'autres démos récentes d'Epic Games.

La société n'a pas encore partagé d'autres détails sur The Witcher 4.

"Il est vital pour CD Projekt Red que la direction technique de notre prochain jeu soit décidée dès la phase la plus précoce possible, car dans le passé, nous avons dépensé beaucoup de ressources et d'énergie pour faire évoluer et adapter REDengine à chaque sortie de jeu ultérieure", a déclaré le CTO du studio, Paweł Zawodny.

"Cette coopération est tellement excitante, car elle augmentera la prévisibilité et l'efficacité du développement, tout en nous donnant simultanément accès à des outils de développement de jeux de pointe. J'ai hâte de voir les grands jeux que nous allons créer avec Unreal Engine 5."

REDengne sera toujours utilisé pour la prochaine extension Cyberpunk 2077.

Écrit par Rik Henderson.