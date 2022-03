La mise à jour d'Elden Ring modifie l'équilibre, ajoute des marqueurs de PNJ et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière mise à jour d'Elden Ring est sortie, et elle est plus volumineuse que ce à quoi de nombreux joueurs s'attendaient, non seulement en ajustant certains éléments d'équilibrage des armes, mais en ajoutant également de toutes nouvelles phases aux quêtes et une énorme fonctionnalité de carte.

Le plus grand changement est celui de la qualité de vie, en ajoutant un petit marqueur à votre carte pour vous faire savoir où se trouvent les PNJ que vous avez rencontrés afin que vous n'ayez pas à les marquer tous manuellement pour garder une trace des choses. Cela sera extrêmement utile pour ceux qui essaient de savoir où en sont leurs séries de quêtes.

Nous avons sauté dessus pour le vérifier, et cela fonctionne parfaitement (bien que cela rende certains de nos marquages cartographiques diligents obsolètes, malheureusement).

Il y a aussi une toute nouvelle série de quêtes avec un nouveau PNJ, Jar-Bairn, qui semble amusant, tandis que de nouvelles phases ont été ajoutées aux quêtes des PNJ existants Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight et Gatekeeper Gostoc. Certains de ces personnages semblaient perdus, il semble donc qu'ils aient toujours eu plus de phases en tête.

Le jeu proposera également désormais des personnages PNJ invocables dans un plus large éventail d'arènes, un changement bienvenu pour ceux qui ne se mêlent pas trop de véritables invocations en ligne, et il y a de la nouvelle musique pour l'ambiance nocturne.

Une foule de corrections de bogues sont également arrivées, ainsi qu'une charge d'équilibrage des armes et de la puissance. Cela inclut un nerf au très apprécié Mimic Tear Ash, qui était notre outil personnel de choix pour les combats de boss mais qui sera désormais moins puissant.

Il devrait être plus facile de trouver des Smithing Stones pour les améliorations d'armes au début du jeu, ce qui est également un changement très bienvenu, et un tas de sorts sont devenus moins chers à lancer.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Pour les notes de patch complètes, consultez le post de Bandai Namco ici et assurez-vous de télécharger le patch pour la version 1.03 pour continuer à jouer avec les nombreuses fonctionnalités en ligne d'Elden Ring activées.

Écrit par Max Freeman-Mills.