Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Russie aurait avancé avec des plans visant à légaliser efficacement le piratage de jeux vidéo et de logiciels.

Il a dit aux entreprises russes qu'elles n'avaient plus à payer ni à respecter les propriétés intellectuelles des entreprises occidentales qui soutiennent les sanctions de grande envergure.

PlayStation , Xbox , Apple et Adobe font partie des nombreuses entreprises et éditeurs à avoir retiré leurs produits de la vente en Russie, après son invasion non provoquée et dévastatrice de l'Ukraine.

Pour contrer ces sanctions, le gouvernement russe aurait introduit de nouvelles lois permettant l'utilisation "d'innovations de pays hostiles" sans avoir à payer le titulaire du brevet d'origine.

Comme l'a rapporté City AM (qui cite le journal soutenu par l'État Rossiyskaya Gazeta), le ministère russe du Développement économique a déclaré aux médias que ces propositions étaient à l'étude : « La possibilité de lever les restrictions sur l'utilisation de la propriété intellectuelle contenue dans certains biens, la dont la fourniture à la Russie est limitée, est envisagée », a-t-il déclaré.

"Cela atténuera l'impact sur le marché des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la pénurie de biens et de services due aux nouvelles sanctions des pays occidentaux."

Selon le site financier, les ministres du pays envisagent même de débloquer des sites torrent pour permettre aux Russes de regarder des blockbusters hollywoodiens piratés.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Écrit par Rik Henderson.