Versions nouvelle génération à venir pour Resident Evil 2, 3 et 7

(Pocket-lint) - Les fans de la récente vague de versions de Resident Evil sont pour d'autres bonnes nouvelles, car il a été confirmé que tous les Resident Evil 2, 3 et 7 recevront des versions de nouvelle génération plus tard cette année.

Les nouvelles versions du jeu seront disponibles en standalone, à partir des sons des choses, mais seront également proposées pour ceux qui possèdent les jeux de dernière génération existants, sans aucun surcoût.

Resident Evil 2, 3 et 7 arrivent sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec des améliorations visuelles plus tard cette année !



Ceux qui possèdent actuellement ces jeux sur PlayStation 4 et Xbox One seront éligibles pour une mise à niveau numérique sans frais supplémentaires. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i – Resident Evil (@RE_Games) 2 mars 2022

Bien qu'il n'y ait pas plus de détails sur les mises à niveau exactes que les nouvelles versions apporteront, le fait que l'annonce ci-dessus mentionne des "améliorations visuelles" signifie que vous pouvez vous attendre à des fréquences d'images plus fluides et à des résolutions plus élevées comme point de départ, pour notre argent.

Reste à savoir s'il existe de meilleures textures et d'autres changements plus complexes, bien que nous serions un peu surpris si tel était le cas. Les captures d'écran incluses sont cependant brillantes, avec un éclairage qui pourrait être un peu plus sophistiqué.

Cela signifie que vous pourrez jouer aux quatre versions les plus récentes de Resident Evil (y compris le superbe Village) sans avoir besoin d'exécuter une application rétrocompatible si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X/S, qui sera bienvenue à tous ceux qui en ont encore dans leur carnet de jeux.

Écrit par Max Freeman-Mills.