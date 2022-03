Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bungie, suite à sa récente acquisition par Sony , a publié une page d'aide indiquant que Destiny 2 n'est pas pris en charge sur le Steam Deck de Valve .

Non seulement il n'est pas pris en charge, mais Bungie menace directement d'interdire les joueurs qui tentent de lancer le jeu de toute façon.

La page a une section "Steam Deck et Destiny 2" qui se lit comme suit :

"Destiny 2 n'est pas pris en charge pour jouer sur le Steam Deck ou sur tout système utilisant Proton de Steam Play à moins que Windows ne soit installé et en cours d'exécution. Les joueurs qui tentent de lancer Destiny 2 sur le Steam Deck via SteamOS ou Proton ne pourront pas entrer dans le jeu et seront renvoyés dans leur bibliothèque de jeux après un court laps de temps.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Les joueurs qui tentent de contourner l'incompatibilité de Destiny 2 seront bannis du jeu."

Les joueurs passionnés de Destiny 2 attendaient des nouvelles concernant la compatibilité du jeu et il est prudent de dire qu'ils seront déçus.

D'autant plus que Destiny 2 a déjà été porté sur la plate- forme Stadia basée sur Linux, la réticence à travailler avec la plate-forme de Valve est quelque peu surprenante.

Bungie n'est pas le seul développeur à écarter l'ordinateur de poche très médiatisé, cependant, Fortnite d'Epic Game ne recevra pas non plus de mise à jour pour le Steam Deck.

Cependant, tout dépend de la plate-forme SteamOS, les bricoleurs volontaires peuvent toujours installer Windows sur leur machine et profiter de la compatibilité avec les jeux susmentionnés. La qualité de fonctionnement de Windows sur le Steam Deck est une tout autre affaire.

Écrit par Luke Baker.