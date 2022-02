Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des années d'attente, d'énormes étendues de temps sans aucune nouvelle sur le jeu, puis quelques mois frénétiques de révélations de gameplay et de tests de réseau, Elden Ring est enfin sorti, et il a été accueilli avec le genre d'acclamations critiques que la plupart des développeurs ne fait que rêver.

Comme toutes les autres versions modernes de FromSoftware, Elden Ring est également difficile . C'est un jeu qui ne vous dit souvent pas des choses qui semblent faire partie intégrante de la mécanique du jeu plus tard, et bien qu'il vous tienne la main plus que certains dans la série Souls, vous pourriez toujours avoir besoin d'aide. Voici donc quelques conseils rapides pour vous aider à démarrer avec le jeu.

La façon dont la mise à niveau et l'expérience fonctionnent dans Elden Ring signifie que vous pouvez créer un personnage selon vos propres spécifications au fil du temps, même si vous finissez par réaliser que votre choix de départ vous a mis du mauvais pied.

C'est bon à savoir, car cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer vingt minutes à réfléchir sur lequel choisir lorsque le jeu commence - choisissez-en un qui a l'air amusant et voyez comment vous vous en sortez ! Si vous voulez une construction axée sur la mêlée, les classes blindées sont de bonnes options, tandis que celles avec un esprit et une foi élevés sont idéales pour le lancement de magie.

La seule chose à éviter, cependant, est le misérable; il est destiné aux joueurs qui veulent se défier ou se punir, et il n'y a aucun avantage à le choisir - alors ne le faites pas !

Elden Ring s'ouvre avec quelques zones courtes à traverser, y compris le boss prérequis pour vous tuer instantanément. Après ce point, vous apprendrez les bases du combat contre certains ennemis faibles, et nous vous recommandons de prendre les choses lentement ici.

Plutôt que de balayer avec des éliminations maladroites mais rapides, prenez le temps d'apprendre à bloquer correctement et à expérimenter le timing de ces blocages et esquives - vous vous remercierez un peu plus tard, lorsque les ennemis commenceront à frapper beaucoup plus fort.

Une fois que vous avez atteint le monde extérieur de Limgrave au début du jeu, vous commencerez à rencontrer des ennemis au fur et à mesure que vous vous déplacerez, et il y en a un juste à la sortie de la porte qui patrouille sur un énorme cheval. Il est là presque explicitement pour vous donner une leçon – à savoir, vous ne pouvez pas abattre beaucoup d'ennemis en ce moment, alors essayez de contourner.

C'est une tactique qui restera utile pendant à peu près tout le jeu, donc si vous voyez un énorme ennemi et pensez qu'il est susceptible de vous écraser, le jeu pourrait bien vous récompenser pour rester en dehors du combat jusqu'à ce que vous soyez mieux équipé pour le prendre au.

Lorsque vous démarrez le jeu, à côté d'une classe, vous pourrez sélectionner un souvenir unique avec lequel vous commencerez le jeu. Ceux-ci valent la peine d'être recherchés sur le Web, car ils apportent chacun des avantages intéressants, mais si vous souhaitez simplement parcourir notre premier choix pour un débutant, ce serait le Golden Seed.

Cela vous permettra d'ajouter une charge à votre flacon de guérison très tôt dans le jeu, et même si vous en trouverez plus sur toute la ligne, avoir ce filet de sécurité précoce vaut son pesant d'or, à notre avis.

Dans les premières phases du jeu, il y a quelques endroits qui cachent des objets qui sont vraiment précieux et utiles, mais que vous pouvez facilement passer si vous ne faites pas attention. Par exemple, les ruines Gatefront que vous rencontrerez, patrouillées par un groupe d'ennemis, ont également une petite pièce au sous-sol à trouver, en bas des escaliers.

Dedans, tu trouveras un objet pour débloquer une mécanique appelée les Cendres de la guerre, pour t'aider à faire en sorte que tes armes prennent de nouveaux attributs. C'est quelque chose que nous avons raté plusieurs fois alors que nous nettoyions les ruines et qui nous sert une autre leçon précieuse - gardez les yeux ouverts et vérifiez chaque recoin !

Comme les jeux Souls avant lui, Elden Ring vous permet de collecter de l'XP auprès des ennemis lorsque vous les vainquez, mais si vous mourez, vous risquez de tout perdre. Ce n'est que si vous arrivez à l'endroit où vous êtes mort dans la vie suivante que vous pouvez récupérer votre progression, qui sert également de monnaie.

C'est un mécanisme classique de risque-récompense, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que si vous avez collecté suffisamment de runes pour monter de niveau plusieurs fois, vous devriez vous méfier de vous lancer dans des combats dangereux ou inconnus - voyagez rapidement vers un point de sauvegarde pour monter de niveau et compter que le progrès pourrait être l'option la plus sensée.

Écrit par Max Freeman-Mills.