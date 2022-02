Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - A Plague Tale: Innocence était un coup de tonnerre il y a quelques années, du petit développeur Asobo Studio. C'était un jeu d'action furtif qui racontait l'histoire d'Amicia de Rune et de son jeune frère Hugo dans la France du XIVe siècle.

Comme son nom l'indique, les choses deviennent assez pestilentielles assez rapidement, et l'histoire se déroule dans des endroits incroyablement sombres. Maintenant, il y a une suite en route, et nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur A Plague Tale : Requiem.

La première bande-annonce de Requiem a fait ses débuts lors de l'E3 en juin 2021 et a présenté tout un tas de moments différents de ce qui semble être une campagne variée. Nous n'en avons pas entendu beaucoup plus après cela, bien que cela se soit terminé par une fenêtre de date de sortie de 2022 .

Puis, fin 2021, nous avons eu une deuxième bande-annonce avec quelques aperçus supplémentaires du gameplay réel. Cela ne rend pas la date de sortie plus claire, mais cela donne une énorme quantité d'informations sur les plates-formes sur lesquelles le jeu apparaîtra.

La nouvelle principale est que Requiem arrivera sur Xbox Game Pass le jour de sa sortie, ce qui signifie que vous pourrez y jouer sans frais supplémentaires à la seconde où il sera disponible, à la fois sur Xbox Series X et Series S.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une exclusivité Xbox - nous savons qu'il arrivera également sur PS5, Switch et PC.

Nous prévoyons que la version Switch du jeu impliquera un certain streaming dans le cloud, car il semble graphiquement intensif, et il ne semble pas non plus que le jeu sortira pour la PS4 ou la Xbox One, ce qui en fait un prochain- expérience de génération.

À la fin du dernier match, Amicia et Hugo ont vaincu un Grand Inquisiteur tordu pour bannir la peste de rats qu'Hugo avait pu contrôler grâce à une malédiction de la lignée, et bien que cela ait semblé ramener la vie à la normale, les choses ne se passent pas. semblent tout à fait résolus.

D'après les informations publiées jusqu'à présent sur Requiem, il semble que les frères et sœurs, ainsi que leur mère Béatrice, voyageront loin dans le sud dans l'espoir de trouver un remède permanent pour Hugo ou simplement de s'éloigner d'une région qui se méfie de lui.

Qu'ils trouvent de l'aide ou simplement des ennemis plus puissants cherchant à les manipuler n'est pas trop difficile à comprendre et, d'après les bandes-annonces que nous avons vues, il semble que les choses vont redevenir assez mouvementées pour Amicia.

Bien que les bandes-annonces publiées jusqu'à présent contiennent des moments de séquences de gameplay, elles sont assez brèves et rapidement coupées, de sorte que nous n'avons pas un aperçu approfondi des nouveaux mécanismes entrant sur le terrain de jeu.

Cependant, on peut voir que quelques incontournables d'Innocence sont de retour dans Requiem. Vous jouerez probablement principalement en tant qu'Amicia, armé d'une fronde et de quelques compétences furtives, vous déplaçant dans des zones peuplées d'ennemis et de gardes plus puissants.

Échapper à leurs griffes et les abattre nécessitera une planification minutieuse, mais nous espérons également que nous pourrons à nouveau utiliser les pouvoirs d'Hugo pour diriger des hordes de rats, ce qui a permis au premier jeu de se démarquer de la foule.

Il y a clairement à nouveau des essaims de rats, et nous devrons clairement utiliser le feu et la lumière pour leur échapper une fois de plus mais, avec Hugo sur les lieux, il y a fort à parier que nous pourrons exploiter leur pouvoir à un moment donné pour certains vengeance macabre.

Vous pouvez également voir quelques endroits différents dans les clips, des villes et ruelles animées aux ruines et domaines, nous espérons donc qu'il y aura beaucoup d'endroits différents à voir tout au long de la campagne.

Écrit par Max Freeman-Mills.